Thủ khoa toàn quốc 2026 Phạm Bích Phương chia sẻ cách đạt điểm 10 môn Hoá nhờ lợi thế 'hiếm ai có'

SVO - Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Phạm Bích Phương (học sinh Trường THPT Thanh Miện II, thành phố Hải Phòng) đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5; trong đó, hai môn Toán và Hóa học đều đạt điểm 10 tuyệt đối. Về thành tích học tập mũi nhọn, nữ thủ khoa từng đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học năm lớp 9, giải Nhì năm lớp 10 và tiếp tục giành giải Nhất cấp thành phố Hải Phòng vào năm lớp 12.





Chia sẻ về hành trình đạt điểm 10 môn Hóa, Bích Phương khiêm tốn cho biết phương pháp của bản thân khá đơn giản: nắm thật chắc lý thuyết rồi mới tiến hành làm bài tập. Nữ thủ khoa không chạy theo số lượng, mỗi môn chỉ luyện vài chục đề để làm quen cấu trúc và rèn phản xạ. Thay vì luyện đề dàn trải, Phương chú trọng đến chất lượng của mỗi lần làm, tập trung khắc phục những lỗi sai và củng cố vững chắc nền tảng cơ bản.

Nữ sinh thừa nhận khó khăn lớn nhất khi học Hóa chính là ghi nhớ phần lý thuyết. Tuy nhiên, thay vì học vẹt hay học thuộc lòng một cách máy móc, Phương chọn cách tiếp cận chủ động. Cô bạn chia nhỏ lý thuyết ra thành từng phần và sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống hoá. Đặc biệt, Bích Phương có thói quen đọc thành tiếng, vừa đi lại trong nhà vừa tự giảng lại bài theo cách hiểu của chính mình.

"Mình có thói quen đi khắp nhà đọc thành tiếng và tự giảng lại bài để hiểu sâu. Khi tự đặt câu hỏi 'vì sao' và tìm ra đáp án, kiến thức sẽ thực sự thuộc về mình", Phương chia sẻ.

Việc tự đặt câu hỏi "vì sao" và tự đi tìm câu trả lời giúp nữ sinh hiểu rõ bản chất vấn đề. Khi đã hiểu tận gốc rễ, kiến thức sẽ trở thành của mình, từ đó việc vận dụng vào làm bài tập khó trở nên vô cùng dễ dàng và chính xác.

Nhắc đến lợi thế "hiếm ai có", Bích Phương tiết lộ mẹ của mình vốn là giáo viên dạy Hóa học cấp Trung học cơ sở. Lên đến Trung học phổ thông, Phương tiếp tục được thầy giáo chủ nhiệm chuyên ban Hóa trực tiếp giảng dạy và dìu dắt. Sự đồng hành xuyên suốt qua các cấp học cùng việc được tiếp xúc với bộ môn này từ khi còn nhỏ chính là bước đệm vững chắc. Nhờ vậy, nữ thủ khoa không chỉ được làm quen sớm với các kiến thức nền tảng mà còn được nuôi dưỡng niềm đam mê, tạo đà để bứt phá và đoạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi trước khi đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chia sẻ với phóng viên, mẹ của Bích Phương - cô Nguyễn Thị Thuý (sinh năm 1983) cho biết, thời gian Phương đi học, cô luôn tôn trọng mọi định hướng và quyết định của con gái, để con tự do học và theo đuổi những gì bản thân mong muốn. Mặc dù không hề ép buộc hay tạo áp lực thành tích, nhưng có lẽ vì mẹ dạy Hóa nên Phương đã được tiếp xúc với bộ môn này từ rất sớm. Chính sự gần gũi ấy đã ngẫu nhiên khơi dậy trong cô học trò nhỏ sự tò mò và niềm đam mê mãnh liệt với các phản ứng hóa học.