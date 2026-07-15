Chỉ 4 sinh viên tốt nghiệp hạng Xuất sắc K67 của Trường Đại học Luật - Đại học quốc gia Hà Nội

SVO - Trong tổng số 610 sinh viên khóa QH-2022 (K67) được công nhận tốt nghiệp đợt này của Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), chỉ có đúng 4 sinh viên đạt hạng Xuất sắc. Con số này khẳng định tiêu chuẩn đào tạo khắt khe của một trong những ngôi trường đào tạo luật hàng đầu cả nước.

Sáng 15/7, Trường Đại học Luật - ĐHQGHN đã tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cử nhân cho hơn 600 sinh viên khóa QH-2022 (niên khóa 2022 - 2026). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của nhà trường (1976 – 2026).

Tham dự buổi lễ, về phía ĐHQGHN có PGS.TS Đào Thanh Trường - Phó Giám đốc ĐHQGHN; TS Hoàng Chí Hiếu - Phó Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐHQGHN. Về phía Trường Đại học Luật - ĐHQGHN, có PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Trịnh Tiến Việt - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh - Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng chức năng và các đơn vị đối tác, doanh nghiệp đồng hành cùng các tân cử nhân tốt nghiệp khoá 67.

Khẳng định thương hiệu bằng chuẩn mực đào tạo khắt khe

Phát biểu tổng kết khóa học, PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật - ĐHQGHN nhấn mạnh, các tân cử nhân tốt nghiệp trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, có bản lĩnh chính trị, tri thức chuyên môn sâu rộng và tư duy phản biện.

"Trách nhiệm của người học luật không chỉ là hiểu luật, biết luật, có khả năng vận dụng luật mà còn phải biết tôn trọng công lý, bảo vệ lẽ phải, phụng sự xã hội và góp phần xây dựng văn hóa pháp quyền trong cộng đồng," PGS.TS Nguyễn Tiến Vinh nhắn nhủ tới các tân cử nhân.

Trong bài diễn văn chứa đựng nhiều tâm huyết, PGS. TS Nguyễn Tiến Vinh chia sẻ: “Lễ bế giảng hôm nay không chỉ là thời khắc ghi nhận kết quả của một chặng đường học tập, rèn luyện mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra hành trình mới đối với tất cả các bạn. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cấp thiết về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, nhà trường luôn kiên định mục tiêu xây dựng một môi trường học tập khai phóng, cởi mở và hiện đại.

Chúng ta không chỉ đào tạo tri thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp hay tư duy phản biện, mà còn cùng nhau hun đúc lòng tử tế, sự bản lĩnh và tinh thần phụng sự cộng đồng. Tấm bằng cử nhân các bạn nhận hôm nay là thành quả của những ngày miệt mài trong thư viện, trên giảng đường, nhưng quan trọng hơn, đó là lời nhắc nhở về trách nhiệm thiêng liêng: tôn trọng công lý, bảo vệ lẽ phải và góp phần làm cho xã hội công bằng, tốt đẹp hơn”.

Trường Đại học Luật - ĐHQGHN vinh danh các sinh viên khóa QH-2022 đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn - Hội.

Trong đợt xét tốt nghiệp lần này, Trường Đại học Luật có 610 sinh viên khóa QH-2022 thuộc 4 chương trình đào tạo (Luật học, Luật Chất lượng cao, Luật Kinh doanh và Luật Thương mại quốc tế) đủ điều kiện nhận bằng cử nhân. Tỷ lệ tốt nghiệp chung đạt trên 80%. Đáng chú ý, toàn khóa chỉ có 04 sinh viên đạt hạng Xuất sắc (chiếm tỷ lệ chưa đầy 0,7%). Bên cạnh đó, có 160 sinh viên tốt nghiệp trước thời hạn từ 3 đến 6 tháng; cùng 102 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép).

Gắn kết lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hội nhập

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS. TS Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của tập thể lãnh đạo, giảng viên Trường Đại học Luật trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, giữ vững vị thế là một trường đại học thành viên hết sức quan trọng.

PGS. TS Đào Thanh Trường nhấn mạnh: “Tấm bằng cử nhân ngày hôm nay không chỉ là thành quả của một chặng đường học tập miệt mài mà còn là trách nhiệm lớn lao với nghề nghiệp và xã hội. Tôi mong rằng các tân cử nhân sẽ luôn giữ vững bản lĩnh, sự chính trực, tinh thần thượng tôn pháp luật, chủ động thích ứng và sử dụng tri thức của mình để bảo vệ lẽ phải, phụng sự đất nước.

Để tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, Trường Đại học Luật cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương pháp giảng dạy, tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, nhà trường cần chú trọng phát triển kỹ năng, tư duy liên ngành cho sinh viên, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn diện. Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết sẽ luôn quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà trường phát triển vững mạnh”.

Đại diện cho các tân cử nhân phát biểu trong giờ phút chia tay giảng đường, tân cử nhân Nguyễn Ngọc Trâm - sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đã xúc động gói gọn cảm xúc của bốn năm đại học trong ba từ: “Biết ơn, trân trọng và tự hào”.

Tân cử nhân Nguyễn Ngọc Trâm chia sẻ: “Trên hành trình bốn năm qua, chúng em chưa bao giờ phải bước đi một mình mà luôn có sự đồng hành, tận tâm dìu dắt của thầy cô cùng tình yêu thương, sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ. Chúng em xin trân trọng cảm ơn nhà trường đã tạo dựng một môi trường học tập khai phóng, cởi mở và hội nhập, nơi mỗi sinh viên được khuyến khích dám đặt câu hỏi, dám thử sức và không ngừng hoàn thiện bản thân".

Buổi lễ khép lại trong không khí trang trọng và cảm xúc với nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân, mở ra một chặng đường mới trên hành trình cống hiến và bảo vệ công lý của những luật gia tương lai.