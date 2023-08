Ali Hoàng Dương lên tiếng về tin đồn làm 'tiểu tam': 'Không dám nói ra cái tên cụ thể'

SVVN - Ali Hoàng Dương vừa hội ngộ diva Thu Minh và khiến dân tình 'sốc' khi thẳng thắn nói về tin đồn làm "tiểu tam".

Thu Minh và Ali Hoàng Dương không chỉ là cô trò thân thiết, mà còn xem nhau như người nhà, xưng hô mami và con. Với tư cách là 'đàn chị' đi trước, Thu Minh dành nhiều lời khuyên cho Ali Hoàng Dương rằng nên có bản lĩnh đối diện với những điều chỉ trích, phải sống cẩn thận hơn cũng như đừng cho người khác cơ hội để công kích mình và luôn sẵn sàng với mọi quyết định, trau dồi bản lĩnh của một người nghệ sĩ cần có qua ngày tháng.

Dân tình chú ý khi Ali Hoàng Dương bất ngờ tiết lộ việc bị đồn là “kẻ thứ ba” nhưng anh không hề là “tiểu tam”. “Không có ai gợi ý gì và con cũng không hiểu được. Tại sao mọi người có thể vẽ ra được điều đó. Con không dám nói ra cái tên cụ thể trong thời điểm nhạy cảm này. Chuyện này không khiến con quan tâm quá nhiều nhưng con muốn gỡ được cái rối trong lòng khi tự nhiên bị đồn cái gì đó không đúng hay bị lôi ra dính với những thứ tiêu cực”, anh chia sẻ.

Thu Minh và Ali Hoàng Dương nhớ về thời mới tiếp xúc ở The Voice 2017, nơi nữ ca sĩ là huấn luyện viên và dìu dắt 'mỹ nam 9X' trở thành quán quân. Ali Hoàng Dương đùa: “Tôi đã mua chuộc Thu Minh bằng 2 chai nước mắm để làm quán quân The Voice 2017”.Tuy nhiên, điều bất ngờ là giọng ca 9X cho hay chính Thu Minh là người đã thẳng tay loại anh tại Vietnam Idol. Thất bại này giúp nam ca sĩ nhận ra thiếu sót của bản thân và 4 năm sau lột xác, quyết định quay lại đi The Voice để rồi đoạt giải nhất.

Hậu The Voice 2017, Ali Hoàng Dương hoạt động dưới trướng công ty quản lý, giúp mình đến gần hơn với khán giả qua các chương trình truyền hình, nhưng có vài bất lợi là nam nghệ sĩ muốn làm gì phải qua nhiều xét duyệt và đồng thuận. Ali Hoàng Dương thổ lộ nhiều khó khăn khi rời công ty và làm việc độc lập. Quán quân The Voice 2017 phải tự sắp xếp công việc, lo về chi phí sinh hoạt công việc, nhưng học được nhiều thức, trưởng thành và bươn chải hơn.

Về vấn đề hay xài đồ hiệu, Ali Hoàng Dương kết luận: “Tôi nghĩ tiết kiệm là thượng sách nha. Bây giờ bạn có thật nhiều đồ hiệu trên người nhưng tâm hồn của bạn không có minh mẫn hay bị stress thì cũng không làm mình khá hơn được. Tôi nghĩ quan trọng nhất là thoải mái bên trong mình trước”.

Thu Minh thắc mắc vì sao Ali Hoàng Dương diện nhiều đồ hiệu, nhưng vẫn than không có tiền làm MV. “Vậy đồ hiệu đâu ra?”, cô hỏi. “Con được tặng”, anh nhanh chóng đính chính và khẳng định đôi giày hiệu đang mang là do anh Xìn Trấn Thành tặng.

Xoay quanh định hướng sắp tới, Ali Hoàng Dương nói với Thu Minh: “Sau bao nhiêu lần con tự hỏi bản thân, thì điều đầu tiên con nghĩ gần đây nhất là con truyền được cảm hứng gì qua sản phẩm âm nhạc của mình. Nghĩa là mình không cần biết theo dòng nhạc gì, nhưng mỗi ca khúc được phát hành phải truyền thông điệp gì đó”.