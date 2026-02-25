Những bức ảnh bí mật của f(x) Sulli được chia sẻ nhiều năm sau khi cô qua đời

Vào ngày 24/2, anh trai của Sulli đã đăng một bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội của mình, cùng với chú thích: "Sao em lại khóc buồn với gương mặt tươi cười thế?". Hình ảnh cho thấy Sulli khi còn nhỏ, mái tóc ngắn, nhìn vào ống kính với vẻ mặt ngây thơ.

Những người hâm mộ xem bài đăng đã để lại những bình luận như: Chúng tôi nhớ bạn, Sulli; Tôi hy vọng bạn luôn hạnh phúc, dù ở bất cứ đâu...

Sulli xuất hiện lần đầu vào năm 2005, với tư cách là phiên bản nhí của công chúa Seonhwa trong bộ phim truyền hình Ballad of Seodong. Sau đó, cô ra mắt với tư cách là thành viên của f(x) vào năm 2009, nổi tiếng rộng rãi với các bản hit như: La Cha Ta, Rum Pum Pum Pum và Electric Shock.

Sau khi chuyển sang diễn xuất, cô xuất hiện trong các bộ phim như To the Beautiful You, Fashion King, The Pirates... tiếp tục sự nghiệp của mình trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh.

Sulli qua đời vào ngày 14/10/2019, lúc mới 25 tuổi. Năm ngoái, nữ diễn viên Kim Sun Ah, được biết đến là một trong những người bạn thân của Sulli, cũng đã chia sẻ những bức ảnh chưa từng thấy trước đây của cô. Ah đã đăng một số bức ảnh với chú thích: “Jinri, người mà tôi nhớ nhiều hơn vì gần đây tôi thấy vui vẻ”, ám chỉ tên thật của Sulli.

Có thông tin cho rằng, Kim Sun Ah hiện đang chăm sóc chú mèo cưng của Sulli. Trước đó, cô đã chia sẻ những cập nhật về cuộc sống hằng ngày của mình với chú mèo: "Khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau giờ làm việc. Thời gian ơi, xin hãy dừng lại" và bày tỏ tình cảm sâu sắc với thú cưng yêu quý Sulli đã để lại.