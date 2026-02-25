Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Những bức ảnh bí mật của f(x) Sulli được chia sẻ nhiều năm sau khi cô qua đời

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Một bức ảnh thời thơ ấu chưa được công bố của cố ca sĩ kiêm diễn viên Sulli đã được tiết lộ.

Vào ngày 24/2, anh trai của Sulli đã đăng một bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội của mình, cùng với chú thích: "Sao em lại khóc buồn với gương mặt tươi cười thế?". Hình ảnh cho thấy Sulli khi còn nhỏ, mái tóc ngắn, nhìn vào ống kính với vẻ mặt ngây thơ.

sulli.jpg

Những người hâm mộ xem bài đăng đã để lại những bình luận như: Chúng tôi nhớ bạn, Sulli; Tôi hy vọng bạn luôn hạnh phúc, dù ở bất cứ đâu...

Sulli xuất hiện lần đầu vào năm 2005, với tư cách là phiên bản nhí của công chúa Seonhwa trong bộ phim truyền hình Ballad of Seodong. Sau đó, cô ra mắt với tư cách là thành viên của f(x) vào năm 2009, nổi tiếng rộng rãi với các bản hit như: La Cha Ta, Rum Pum Pum PumElectric Shock.

Sau khi chuyển sang diễn xuất, cô xuất hiện trong các bộ phim như To the Beautiful You, Fashion King, The Pirates... tiếp tục sự nghiệp của mình trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh.

cap-ban-than.jpg

Sulli qua đời vào ngày 14/10/2019, lúc mới 25 tuổi. Năm ngoái, nữ diễn viên Kim Sun Ah, được biết đến là một trong những người bạn thân của Sulli, cũng đã chia sẻ những bức ảnh chưa từng thấy trước đây của cô. Ah đã đăng một số bức ảnh với chú thích: “Jinri, người mà tôi nhớ nhiều hơn vì gần đây tôi thấy vui vẻ”, ám chỉ tên thật của Sulli.

Có thông tin cho rằng, Kim Sun Ah hiện đang chăm sóc chú mèo cưng của Sulli. Trước đó, cô đã chia sẻ những cập nhật về cuộc sống hằng ngày của mình với chú mèo: "Khoảng thời gian hạnh phúc nhất sau giờ làm việc. Thời gian ơi, xin hãy dừng lại" và bày tỏ tình cảm sâu sắc với thú cưng yêu quý Sulli đã để lại.

Tuệ Nghi
#Hình ảnh bí mật của Sulli #Kỷ niệm và nỗi nhớ về Sulli #Sự nghiệp ca hát và diễn xuất của Sulli #Cuộc đời và cái chết của Sulli #Tình bạn và sự chia sẻ của Kim Sun Ah

Xem thêm

Cùng chuyên mục