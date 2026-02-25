Tam Triều Dâng khen Võ Điền Gia Huy 'ngoan' khi nên duyên trên màn ảnh

SVO - Bộ phim 'Vì mẹ anh phán chia tay' vừa giới thiệu những hình ảnh đầu tiên, với sự góp mặt của Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng.

Thuộc thể loại lãng mạn, hài hước, Vì mẹ anh phán chia tay dài 16 tập, do Vũ Khắc Tuận làm đạo diễn. Phim kể về Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), thiếu gia “tinh ranh” giả liệt để né tránh cuộc hôn nhân với “người hợp mệnh” do mẹ sắp đặt theo lời “bề trên”.

Trớ trêu thay, người chăm sóc anh lại là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng). Cô là một hộ lý “ma lanh”, oan gia thời đi học 10 năm trước. Từ những va chạm mâu thuẫn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, cùng vượt qua định kiến số phận lẫn hiểm nguy để chứng minh tình yêu đích thực còn mạnh mẽ hơn mọi lời đoán định mê tín.

Phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như: Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Hồng Ánh, NSND Lan Hương, NSƯT Mỹ Duyên, Thuỳ Anh, Trần Ngọc Vàng, Trung Lùn, Quốc Huy, Lê Phương, Ngọc Trai, Tuyền Mập.

Chia sẻ quá trình thực hiện dự án, đạo diễn Vũ Khắc Tuận tiết lộ, đã “trẻ hoá” bản thân bằng cách tham khảo nhiều "siêu phẩm" Hàn Quốc như Thư ký Kim sao thế, Hạ cánh nơi anh, Hậu duệ Mặt Trời và Ngôi nhà hạnh phúc.

“Tôi xem để học hỏi tinh thần làm phim của họ, mang sự trẻ trung đó vào dự án. Trong những bộ phim Hàn, Ngôi nhà hạnh phúc có mô típ phù hợp với phim mình nhất, mặc dù nó được chiếu khoảng 20 năm trước nhưng khi xem lại, tôi vẫn học hỏi được nhiều điều”, đạo diễn chia sẻ.

Chia sẻ ấn tượng về bạn diễn Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng thành thật: “Ban đầu, cả hai cần nhiều thời gian để kết nối. Nhưng mà anh cũng ngoan, hơi nhõng nhẽo. Khi tôi chia sẻ, anh chịu nghe, chịu làm. Tôi cảm thấy bạn diễn đặt niềm tin ở mình. Trong lúc làm việc, tôi cũng cố gắng vun vén để quay bộ phim có yếu tố ngôn tình”.

Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy cảm thấy bất ngờ trước tính cách hướng ngoại và cởi mở của “người tình màn ảnh” ngay từ lúc casting. Sự lăn xả của Tam Triều Dâng giúp anh mở lòng, tận hưởng thời gian làm việc chung.

“Dâng luôn là người chủ động. Trước giờ, không có quá nhiều người như vậy với tôi. Dâng luôn cố gắng để cả hai trò chuyện liên tục, nhờ vậy, chúng tôi hiểu nhau hơn và thoải mái khi gặp gỡ, ăn uống ngoài đời”, Võ Điền Gia Huy cho biết.