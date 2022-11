'Avatar: Dòng chảy của nước' mang đến cuộc chiến choáng ngợp giữa đại dương ở hành tin Pandora

SVVN - Trailer thứ hai của “Avatar: The way of water” (Avatar: Dòng chảy của nước) đã hé lộ những đại cảnh mãn nhãn ở hành tinh Pandora, từ vương quốc dưới lòng đại dương, đi sâu vào những khu rừng nơi chủng tộc người Navi sống chung với các loài sinh vật kỳ lạ.