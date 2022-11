Bốn gương mặt nam diễn viên trẻ triển vọng của 2022 được gọi tên, kỳ vọng cho sự thể hiện vào năm mới 2023

SVVN - 2022 là một năm "nở rộ" của những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Sau những khó khăn vì đại dịch, cuộc sống đã thực sự được trở lại dòng chảy bình thường của nó. Nhiều gương mặt nam diễn viên mới đã có cơ hội toả sáng thông qua màn ảnh nhỏ.

Năm 2022, Hàn Quốc đã giới thiệu đến khán giả vô số bộ phim truyền hình bùng nổ thuộc đủ thể loại. Nhiều diễn viên mới đã và đang sử dụng những bộ phim truyền hình này làm bệ phóng để nổi tiếng, thể hiện tài năng cũng như ngoại hình nổi bật. Dưới đây là những gương mặt mới gây được sự chú ý lớn nhất trên màn ảnh nhỏ trong năm nay.

Park Jung Woo (20th Century Girl)

Được phát hành trên nền tảng phát trực tuyến Netflix, bộ phim mới 20th Century Girl với sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Kim Yoo Jung và nam diễn viên Byun Woo Seok đã và đang thu hút được sự chú ý của người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngoài cặp đôi chính, nam chính thứ 2 do Park Jung Woo thủ vai cũng trở thành tâm điểm trong những cuộc thảo luận.

Trong 20th Century Girl, Park Jung Woo đảm nhận vai Baek Hyun Jin, người đã cho nam chính mượn áo khoác đồng phục của mình, gây ra hiểu lầm và là nguyên nhân dẫn đến tất cả các sự kiện sau đó trong phim. Tuy nhiên, mặc dù chỉ là một nhân vật phụ, thời lượng xuất hiện của Park Jung Woo "rải đều" xuyên suốt bộ phim, góp phần thể hiện những khoảnh khắc dễ thương và vui nhộn, đồng thời làm tăng thêm sức hấp dẫn trẻ trung cho bộ phim.

Điển trai và diễn xuất giỏi, Jung Woo ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nam diễn viên sinh năm 1996, đã bước chân vào làng giải trí cách đây 5 năm nhưng mới tham gia diễn xuất được 2 năm.

Lúc đầu, nam diễn viên là một phần của web-series nổi tiếng Love Playlist, hiện đang phát sóng mùa thứ tư với hơn 600 triệu lượt xem. Park Jung Woo là nhân vật chính trong phần 1, 2 và 4. Ngoài web-series này, anh đóng vai phụ và vai khách mời trong các bộ phim truyền hình, đơn cử như Hospital Playlist mùa 1 và 2.

Hiện tại, Park Jung Woo đã ký hợp đồng với VARO Entertainment, và 20th Century Girl là dự án lớn đầu tiên của anh ấy dưới công ty quản lý này. Với gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật và diễn xuất ấn tượng, nam diễn viên được kỳ vọng sẽ có một sự nghiệp tươi sáng trong tương lai.

Kim Hyun Jin (Cheer Up)

Bên cạnh 20th Century Girl, một bộ phim thanh xuân khác cũng thu hút được sự chú ý của những người yêu thích phim truyền hình, và đó chính là Cheer Up. Dàn diễn viên nhận được nhiều sự chú ý, nhưng Cheer Up cũng có số phận giống như 20th Century Girl khi nam phụ Kim Hyun Jin lại nổi bật "vượt mặt" nam chính.

Trong Cheer Up, Kim Hyun Jin đảm nhận vai người bạn giàu có và đẹp trai của nữ chính Jin Sun Ho. Dù là công tử "ngậm thìa vàng" nhưng anh ấy luôn thân thiện và không bao giờ tạo khoảng cách với người khác. Nhân vật này cũng luôn tự hào về nụ cười tuyệt đẹp và phong thái tốt bụng có thể cướp đi trái tim của bất cứ cô gái nào.

Kim Hyun Jin gia nhập YG KPlus với tư cách người mẫu vào năm 2015 và chỉ mới bắt đầu hoạt động với tư cách diễn viên cách đây 2 năm, đã tham gia vào nhiều dự án như Peng, Sugar Coating, Can You Deliver Time?…

Trở lại năm 12 tuổi, Kim Hyun Jin từng tham gia một vai nhỏ trong Aeja’s Older Sister, Minja, nhưng quyết định tập trung vào việc học thay vì trở thành một diễn viên nhí.

Mặc dù Kim Hyun Jin vẫn chưa có cơ hội đóng vai chính, nhưng anh ấy đã nhận được vô số tình cảm yêu mến nhờ sự quyến rũ và tài năng của “chàng trai nhà bên”. Khán giả chắc mẩm Hyun Jin sẽ sớm có vai chính đầu tiên vào năm 2023 sắp tới.

Park Solomon (All Of Us Are Dead)

Nhắc đến năm 2022 thì không thể bỏ qua bộ phim truyền hình về thây ma All Of Us Are Dead gây bão một khoảng thời gian dài, một trong những chủ đề nóng nhất được nhắc đến bên cạnh nội dung và cốt truyện là sự thể hiện nam diễn viên trẻ Park Solomon. Trong phim, Solomon đóng vai Soo Hyuk, thể hiện ngoại hình đỉnh cao cũng như những pha hành động mãn nhãn.

Càng về sau trong All Of Us Are Dead, nhân vật của Park Solomon càng tạo ra ấn tượng sâu sắc hơn. Ngoài ra, mối tình lãng mạn của anh với cô bé lớp trưởng do Cho Yi Hyun thủ vai cũng tạo nên một cốt truyện hấp dẫn.

Lần đầu tiên được biết đến qua All Of Us Are Dead, nhưng thực chất Park Solomon đã tham gia rất nhiều dự án trước đó, bao gồm Bride of the Century, Sweet Revenge và The Doctors. Nam diễn viên thậm chí còn đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể từ webtoon của Trung Quốc Lookism. Hiện All Of Us Are Dead đang trong quá trình khởi quay mùa 2, khán giả rất trông đợi vào màn thể hiện của Park Solomon.

Bae Hyun Sung (Our Blues)

Một diễn viên mới đáng chú ý khác của năm 2022, không ai khác, chính là Bae Hyun Sung, người đã tạo nên được dấu ấn mạnh mẽ thông qua tác phẩm chữa lành Our Blues. Dù chỉ là tân binh trong số các diễn viên hạng A cùng tham gia bộ phim, nhưng Bae Hyun Sung vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình và nhận được rất nhiều tình cảm của người xem.

Đặc biệt, nhân vật của Bae Hyun Sung được khen ngợi là có trách nhiệm, bảo vệ và yêu thương bạn gái khi cô ấy không may có thai.

Our Blues cũng không phải là dự án diễn xuất đầu tiên của Bae Hyun Sung, vì nam diễn viên đã liên tục xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình từ 4 năm trước, có thể thấy Bae Hyun Sung là một người rất nỗ lực và chăm chỉ để tìm đến thành công trong diễn xuất cho riêng mình.

Với lối diễn xuất tự nhiên và ngoại hình bảnh bao, Bae Hyun Sung được kỳ vọng sẽ tiếp bước các diễn viên trẻ thành công như Lee Do Hyun, Song Kang, Ahn Hyo Seop... Theo truyền thông Hàn, Bae Hyun Sung hiện đã nhận một dự án phim mới và sẽ trở thành nam chính, đóng cùng với nữ diễn viên đàn chị Kim Hye Soo.