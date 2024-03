Ba 'ngôi sao' nổi bật nhất xứ Hàn tháng Ba

SVVN - Lim Young Woong, New Jeans, Cha Eun Woo là ba cái tên 'phủ sóng' nhiều nhất Kbiz trong tháng Ba này.

Lim Young Woong: ca sĩ truyền tải sự chân thành

Lim Young Woong đã nhận được 413.510 phiếu bầu trong bảng xếp hạng thần tượng tổng hợp tháng 3, đứng đầu bảng xếp hạng thần tượng trong 156 tuần liên tiếp. 'Hoàng tử nhạc Trot' cũng nhận được nhiều lượt thích nhất, ở mức 40.074 (chỉ số này có thể được sử dụng để đánh giá quy mô thực tế fandom của một 'ngôi sao'). Điều này cho thấy Lim Young Woong là nghệ sĩ nhạc trot hiếm hoi khiến các fandom idol Kpop phải ''nể sợ".

New Jeans: Nhóm nhạc nữ 'cực xịn' lấp đầy khoảng trống của BTS

Hive, công ty sở hữu nhóm nhạc BTS và New Jeans, được bình chọn là một trong "50 công ty sáng tạo nhất thế giới 2024" do Fast Company, một cơ quan truyền thông kinh tế của Mỹ công bố, trở thành công ty Hàn Quốc duy nhất được đưa vào danh sách này. Vì BTS đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nên New Jeans được đánh giá là đã lấp đầy khoảng trống rất tốt với loạt thành tích trong tháng Ba.

New Jeans được đánh giá nổi bật nhờ gợi lên sự hoài niệm về những năm 1990 với bầu không khí đậm chất analog độc đáo (âm thanh được lưu trữ dưới dạng băng cối, băng catssette hay đĩa than bằng cách sóng âm thanh được truyền đến màng rung của micro được ghi lại thành dòng điện xoay chiều biến thiên liên tục theo thời gian thực), âm nhạc gần gũi với R&B và hình ảnh mộng mơ. New Jeans cũng đang tiếp tục hợp tác với các thương hiệu toàn cầu bằng cách nâng âm nhạc lên tầm cao nhất của nghệ thuật thương mại.

Cha Eun Woo (ASTRO): 'Nâng tầm' diễn xuất

Cha Eun Woo của ASTRO đã leo lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu với chỉ số là 1.150.210, đánh dấu mức tăng 35,76% so với tháng Hai. Không những vậy 'sao' của bộ phim đang là chủ đề 'nóng' Wonderful World còn đứng đầu về danh tiếng thương hiệu cá nhân của nhóm nhạc nam theo phân tích dữ liệu lớn vào tháng Ba trên cả Wonbin (RIIZE), Jeonghan (SEVENTEEN), Wonwoo (SEVENTEEN), Jimin (BTS)...