Bạn có tin được đây là cặp vợ chồng 23 năm Quan Vịnh Hà và Trương Gia Huy?

Tại buổi hòa nhạc gần đây, Quan Vịnh Hà (62 tuổi) lại khiến cả cộng đồng mạng 'choáng váng' với khuôn mặt mộc của mình. Không có kem che khuyết điểm và chỉ mặc một chiếc áo khoác denim và quần ống rộng đơn giản, mái tóc đen dài của cô được thả tự nhiên trên vai, Quan Vịnh Hà vẫn toát lên vẻ dịu dàng nữ tính và vẫn thu hút người đối diện bằng nụ cười tươi, để lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt. Điều ngọt ngào hơn nữa là cô và Trương Gia Huy luôn nắm chặt tay nhau từ lúc bước vào chương trình cho đến khi rời đi, và chưa bao giờ buông ra dưới ánh đèn mờ. Đây không phải là một cặp vợ chồng già đã kết hôn được 23 năm, trông họ rõ ràng là đôi tình nhân trẻ vừa mới hẹn hò!

Ai có thể ngờ rằng người phụ nữ có nụ cười như trái đào này đã trải qua 62 năm cuộc đời? Khi cư dân mạng tình cờ nhìn thấy cặp đôi tại sân bay Milan năm ngoái, cô và Trương Gia Huy đang mặc áo nỉ đôi màu xám. Họ không có trợ lý hay vệ sĩ, giống như những cặp đôi bình thường đi du lịch. Người qua đường xin chụp ảnh, cô hào phóng tựa vào vai chồng, làn da trắng nõn dưới ánh sáng tự nhiên. Trước đó, khi đang uống trà buổi sáng tại một quán trà ở Singapore, cô được khen ngợi khi không trang điểm vì "có vóc dáng đẹp đến mức quên cả tuổi tác". Cô chỉ ngượng ngùng xua tay và nói rằng mình chỉ "ngủ sớm và vận động nhiều hơn". Đây không phải là sự khiêm tốn. Đây là bí quyết chống lão hóa của Quan Vịnh Hòa: "Đi ngủ đúng giờ lúc 10h tối, thức dậy lúc 6h sáng, uống 500 ml nước ấm, sau đó tập thể dục trong nửa giờ".

"Tôi che ô và thoa kem chống nắng khi ra ngoài vào ngày nhiều mây. Tôi kiên quyết tránh các phương pháp làm đẹp bằng thuốc. Tôi chỉ sử dụng các sản phẩm nội địa giá cả phải chăng để chăm sóc da cơ bản. Nếp nhăn là món quà của thời gian, còn tốt hơn những mũi tiêm trên mặt", cô từng cười nói trong một cuộc phỏng vấn. Sự tỉnh táo này giống như một luồng gió mới trong ngành giải trí nơi axit hyaluronic (chất giúp dưỡng ẩm sâu, làm căng mọng da, bôi trơn khớp và chống lão hóa) luôn sẵn được tiêm.

Nhưng khi nói đến các sản phẩm chăm sóc da thực sự thì đó phải là tình yêu và sự chăm sóc của Trương Gia Huy. Thời điểm họ đến với nhau, Quan Vịnh Hà đã là nữ hoàng của TVB qua bộ phim Sư tử Hà Đông, còn Trương Gia Huy lúc đó vẫn là chàng trai nghèo làm nghề tay trái. Truyền thông chế giễu cô, nhưng Quan Vịnh Hà đã chuyển thẳng đến căn nhà thuê rộng 40m2 vuông và chăm sóc em gái Trương Gia Huy khi cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau này, khi thành công, Trương Gia Huy đã xúc động nói: "Nếu không có Quan Vịnh Hà, tôi sẽ chết mất".

Trương Gia Huy cũng đặt ra nguyên tắc ba không là “không tiệc tùng, không tiếp xúc riêng tư với người khác giới và không vượt quá giới hạn” và đã duy trì nó suốt 23 năm. Giờ đây, hào quang của Quan Vịnh Hà đã mờ nhạt, cô đang mặc cả ở chợ đồ tươi sống, đi tàu điện ngầm và làm đồ gốm, sống cuộc sống chân thực nhất của mình. Có người nói, Quan Vịnh Hà đã có tuổi nhưng nụ cười nơi khóe mắt và lông mày không thể lừa được ai, bởi người phụ nữ luôn đắm chìm trong tình yêu làm sao có nếp nhăn thật sự?

