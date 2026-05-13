BTS và Jennie 'hồi sinh' mạnh mẽ trên Billboard

K-pop tiếp tục chứng tỏ sức ảnh hưởng áp đảo toàn cầu khi BTS và Jennie đang thu hút sự chú ý nhờ sự hồi sinh mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Billboard.

BTS đã thành công giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Global Excl.US của Billboard. với SWIM và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Global 200. Album trở lại của BTS ARIRANG đứng ở vị trí thứ bảy, đánh dấu tuần thứ bảy liên tiếp lọt vào top 10 của bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Jennie lọt vào top 10 Hot 100 với ca khúc hợp tác Dracula, được phát hành lần đầu vào cuối năm ngoái.

Không giống như xu hướng hiện tại của ngành công nghiệp âm nhạc, nơi các bài hát thường đạt đỉnh ngay sau khi phát hành, Dracula đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong dài hạn thông qua việc tăng dần số lượt phát sóng trên radio và số lượng phát trực tuyến trên các nền tảng âm nhạc trong vài tháng qua.

Thông qua Dracula, Jennie trở thành thành viên thứ hai của BLACKPINK sau Rosé lọt vào top cao của Hot 100 với tư cách nghệ sĩ solo. Thành tích này đã thúc đẩy hơn nữa các cuộc thảo luận trong và ngoài ngành công nghiệp K-pop rằng, các thành viên của BLACKPINK hiện đã hoàn toàn khẳng định mình là nghệ sĩ solo có khả năng cạnh tranh cá nhân vượt xa sức mạnh thương hiệu vốn đã khổng lồ của nhóm.

