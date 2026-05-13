Ai đã làm 'hoàng tử lai đẹp nhất showbiz' ra nông nỗi này?

Tuệ Nghi

SVO - Nichkhun 2PM vẫn khiến fan 'sang chấn' tâm lý về dĩ vãng 'visual vô cực' một thời, trong bản cập nhật mới nhất.

Mới đây, 2PM đã đăng tải một video mới có tựa đề Ba thành viên 2PM sống cùng nhau!? Câu chuyện cuộc sống ký túc xá ồn ào trên kênh YouTube chính thức của nhóm.

Trong video, nhân viên sản xuất đã mời các thành viên Jang Woo Young, Jun. K và Nichkhun thảo luận về ý tưởng sống cùng nhau trong ký túc xá một lần nữa, trước khi họ hoạt động.

Nichkhun là người đến đầu tiên, xuất hiện trong bộ trang phục giản dị áo hoodie và mũ lưỡi trai. Jun. K sau đó bước vào trong một chiếc áo khoác sành điệu, thu hút sự chú ý nhờ tính tự quản lý nghiêm ngặt và vẻ ngoài thần tượng của mình. Sự tương phản giữa hai thành viên đặc biệt thu hút sự chú ý của người xem, sau khi video được tung lên mạng.

Nổi tiếng với hình ảnh “Hoàng tử Thái Lan” và 'visual vô cực' trong những năm tháng đỉnh cao, vẻ ngoài đầy đặn hơn của Nichkhun nhanh chóng trở thành chủ đề trên khắp các cộng đồng mạng: Thời gian là không thể ngăn cản; Ăn kiêng thực sự là cách thay đổi tốt nhất; Đó có thực sự là Nichkhun, hoàng tử lai đẹp nhất showbiz không?; Ai trả lại 'mối tình đầu' cho chúng tôi với?...

2PM tái hợp với 85.000 người hâm mộ tại Tokyo Dome ở Nhật Bản. 2PM, một trụ cột vững chắc trong dòng thần tượng nam của YG Entertainment, đã kết thúc thành công buổi hòa nhạc Tokyo Dome, khẳng định vị thế của nhóm cũng như mối quan hệ bền chặt giữa người hâm mộ và nghệ sĩ vượt qua ranh giới thế hệ. Các thành viên đã hát "I'll Be Back -English ver" một cách kịch tính như bài hát cuối cùng của phần encore trong cả hai ngày và nói về việc tiếp tục lời hứa của 2PM với Hottest. Trong khi đó, 2PM thông báo rằng họ sẽ tổ chức một buổi biểu diễn solo tại Inspire Arena, Incheon vào ngày 8 và 9/8. Điều này dự kiến ​​sẽ làm dịu cơn khát của người hâm mộ khoảng 3 năm sau concert kỷ niệm 15 năm, "It's 2PM" vào tháng 9/2023.
