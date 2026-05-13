Phiên bản kế tiếp KATSEYE đã lộ diện

SVO - HYBE và Geffen Records xác nhận đội hình cuối cùng của nhóm nhạc nữ mới SAINT SATINE, Sakura tham gia với tư cách thành viên cuối cùng.

Đội hình đã được hoàn thiện thông qua tập thứ 12 của chương trình thử giọng WORLD SCOUT THE FINAL PIECE, được phát sóng vào ngày hôm trước trên nền tảng OTT ABEMA của Nhật Bản. Với điều này, nhóm nhạc nữ 4 thành viên SAINT SATINE đã chính thức được xác nhận.

Sakura, đến từ Nhật Bản, đã giành được vị trí cuối cùng trong nhóm sau khi thi đấu với tỷ lệ lựa chọn ước tính là 14.000 trên 1. Sự bổ sung của cô ấy đã hoàn thiện đội hình toàn cầu.

Các thành viên khác bao gồm Emily (Hoa Kỳ), Lexie (Thụy Điển) và Samara (Brazil), tất cả đều từng xuất hiện trong dự án thử giọng The Debut: Dream Academy, dự án cũng sản xuất nhóm nhạc nữ KATSEYE.

Trong phát biểu đầy xúc động, Sakura cho biết, cô luôn mơ ước trở thành một nghệ sĩ trên sân khấu toàn cầu: "Tôi muốn tỏa sáng trên sân khấu thế giới. Tôi rất biết ơn vì đã đạt được ước mơ của mình".

SAINT SATINE hiện đang chuẩn bị ra mắt chính thức, với sự tập trung rõ ràng vào thị trường âm nhạc toàn cầu, đánh dấu bước tiếp theo trong sự hợp tác quốc tế mở rộng của HYBE và Geffen Records.