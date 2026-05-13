'Bộ đôi mỹ nam Boys II Plane' FLARE U chính thức debut

SVO - Bộ đôi K-pop FLARE U đã phát hành album đầu tay 'YOUTH ERROR', chính thức đánh dấu sự xuất hiện của nhóm sau nhiều tháng chờ đợi từ những người hâm mộ lần đầu tiên phải lòng họ trong một chương trình thử giọng.

Hai thành viên Chuei Li Yu đến từ Đài Loan và Kang Woo Jin Hàn Quốc đã tranh tài trên Boys II Planet của Mnet vào năm ngoái, lần lượt đứng thứ 10 và 16. Cả hai đều không lọt vào đội hình ra mắt cuối cùng, nhưng mối liên kết của họ đã trở thành một trong những cốt truyện được nhắc đến nhiều hơn trong chương trình. Cái tên FLARE U thể hiện chính xác điều đó: hai tia lửa riêng biệt trở thành một ánh sáng.

Album đầu tay YOUTH ERROR gồm sáu ca khúc kể về hành trình hai người trẻ đầy khiếm khuyết tìm thấy nhau và cùng nhau trở thành một điều gì đó tốt đẹp hơn: “Đó là câu chuyện về hai người trẻ, mỗi người đều có những vấp ngã và sai lầm riêng, gặp nhau và trải qua quá trình tỏa sáng. Mỗi ca khúc đều có câu chuyện riêng mà bạn có thể thưởng thức xuyên suốt".

Dự án FLARE U đánh dấu lần ra mắt thứ hai liên tiếp của Chuei. Nam ca sĩ Đài Loan đã phát hành album solo vào tháng 12/2025, chỉ vài tháng sau khi Boys II Planet kết thúc. Khi được hỏi về sự khác biệt, anh ấy thẳng thắn: "Không có sự cô đơn như khi tôi làm việc một mình. Có một người bạn cùng nhau vượt qua mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Có những việc chỉ có hai chúng ta mới có thể làm được. Sự mong đợi lấn át áp lực".

Khi được hỏi về mục tiêu của mình, cả hai đều đưa ra những quan điểm phản ánh cả tính cách và mục đích chung của họ.

Chuei chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là trở thành một máy bán vitamin tự động. Bổ sung vitamin đã trở thành nhu cầu thiết yếu hàng ngày và tôi muốn trở thành sự hiện diện như vậy đối với người hâm mộ của chúng tôi. Tôi hy vọng họ có thể tìm kiếm tôi bất cứ khi nào họ muốn, bất cứ khi nào họ cần".

Còn Kang chỉ lại tên của nhóm: "Giống như tên nhóm, tôi muốn hai chúng ta gặp nhau và sinh ra trong ánh sáng. Tôi muốn chúng tôi được nhớ đến như một nhóm tiếp tục phát triển và tạo ra âm nhạc gây được tiếng vang với nhiều người".

