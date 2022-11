Bị netizen 'quay lưng' vì mặc xấu, Song Joong Ki bất ngờ đáp trả với màn 'quay xe bá đạo'

SVVN - Luôn nổi tiếng là "mỹ nam không tuổi" và gây ấn tượng với phong cách ăn mặc thanh lịch thư sinh, thế nhưng chỉ một lần phá cách, Song Joong Ki đã bị cư dân mạng bình luận "chê" liền tay. Nhưng diễn biến sau đó mới 'bá đạo'...

Song Joong Ki trước đó cũng thu hút sự chú ý với phong cách thời trang mới nhất của mình và "khuấy động" một số cuộc thảo luận trên cộng đồng trực tuyến. Tất cả bắt đầu từ trang phục Song Joong Ki diện khi xuất hiện tại khách sạn Fairmont Ambassador ở Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul, để tham dự buổi họp báo giới thiệu sản xuất cho bộ phim truyền hình mới của đài JTBC - The Youngest Son of a Conglomerate.

Trong phim, Song Joong Ki vào vai hai nhân vật - Yoon Hyun Woo, trưởng nhóm quản lý và Jin Do Joon, cháu trai út của Chủ tịch Jin Yang Cheol. Song Joong Ki không chỉ thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai mà còn gây xôn xao bởi sự thay đổi khác lạ trong phong cách thời trang của mình.

Người ta thấy Song Joong Ki mặc một chiếc áo len màu hồng sáng và quần ống rộng bằng chất liệu dày. Trên các cộng đồng trực tuyến, người hâm mộ nhận xét rằng chiếc áo hồng của anh ấy rất đẹp, nhưng chiếc quần rộng thùng thình thì "thật đáng thất vọng". Người hâm mộ cảm thấy khó hiểu với pha phá cách này và chỉ trích stylist đã khiến hình ảnh của nam diễn viên bị hạn chế trước truyền thông. Điều này càng đáng chú ý hơn bởi vì Song Joong Ki luôn biết rõ điểm mạnh của mình và thường mặc những bộ trang phục vừa vặn để làm nổi bật vóc dáng mảnh khảnh của anh ấy.

Những bình luận nhận xét: "Trông Song Joong Ki như kiểu chỉ còn có 160cm khi mặc kiểu quần đấy!"; "Kỳ cục quá đi mất!"; "Đã là quần dáng rộng không phù hợp, rồi chất liệu lại càng làm nó phồng hơn nữa"; "Song Joong Ki hãy sa thải ngay stylist và đi tìm một người mới đi được không!"; "Thực ra, tôi ngạc nhiên vì không phải là kiểu quần áo nào Song Joong Ki cũng có thể cân được nhỉ!"; "Trông tệ thật sự!"; "Anh ơi, anh gây sự với stylist ạ TT^TT!"...

The Youngest Son of a Conglomerate là bộ phim trả thù giả tưởng xoay quanh Yoon Hyun Woo (nhân vật do Song Joong Ki đảm nhận), thư ký phụ trách quản lý rủi ro cho một gia đình quý tộc tại Hàn Quốc, người sống cuộc sống thứ hai sau khi tái sinh thành Jin Do Joon, con trai út của chính gia đình đó.

Bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết mạng cùng tên, phiên bản phim truyền hình được viết bởi Kim Tae Hee, người đã tạo nên những câu chuyện Designated Survivor: 60 Days, Sungkyunkwan Scandal... và biên kịch mới Jang Eun Jae. Đạo diễn Jung Dae Yoon của W và She Was Pretty sẽ chỉ đạo sản xuất bộ phim này.

Điều đặc biệt, thay vì chiếu liên tiếp mỗi ngày một tập hay chiếu 2 tập/tuần như những bộ phim truyền hình thông thường, The Youngest Son of a Conglomerate sẽ chiếu 3 tập/tuần vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật.

Giải thích cho việc này, đạo diễn Jung Dae Yoon trả lời: "Thành thật mà nói, ban đầu, tôi băn khoăn liệu có quá nhiều cho một bộ phim truyền hình khi phát sóng 3 tập/tuần hay không. Tôi chưa bao giờ thấy một kiểu sắp xếp phát sóng như vậy. Nhưng không phải OTT đã từng phát hành tất cả các tập của mỗi bộ phim cùng một lúc sao? Tôi tự hỏi, liệu người xem ngày nay có thích đắm mình trong các bộ phim theo cách đó hay không. Nó có thể là một phương pháp phát sóng phù hợp với xu hướng gần đây”.