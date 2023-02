Các chuyên gia nhận định 'ChatGPT không thể thay thế thầy cô giáo'

SVVN - Sự xuất hiện của ChatGPT đã tạo nên một số cuộc tranh luận nên hay hạn chế sử dụng rộng rãi trong ngành giáo dục, trong việc dạy và học.

Các ý kiến tại tọa đàm đều thống nhất quan điểm: Trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là xu hướng mà đang ảnh hưởng sâu rộng đến các khía cạnh xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo định hình tương lai giáo dục của tất cả các quốc gia trên thế giới. Sự ra đời của ChatGPT đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu và hiện đang là chủ đề thảo luận, nghiên cứu tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại toạ đàm, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết: Trước kia, ngành giáo dục, hay là các nhà giáo có một đặc quyền là truyền bá tri thức. Ngày nay, với ứng dụng khoa học công nghệ, vai trò người thầy dù không mất đi nhưng ngày một thay đổi. Với sự ra đời của nhiều sản phẩm công nghệ, nhiều người lo lắng vai trò người thầy sẽ mất đi, giáo dục cũng sẽ có những thách thức rất lớn. “Nhưng cuối cùng chúng ta đều thấy, tất cả những công nghệ đó ra đời đều giúp cho không chỉ ngành giáo dục có những bước tiến lớn”, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT nhấn mạnh.

Với công nghệ trí tuệ nhân tạo nói chung và ChatGPT nói riêng, vấn đề là làm sao quản lý, hỗ trợ về mặt chính sách để có thể phát huy những tính năng, lợi thế cũng như để hạn chế những mặt trái, tác động tiêu cực của nó.

Theo Thứ trưởng Bộ GD - ĐT, chắc chắn những sản phẩm tương tự ChatGPT sẽ tác động một cách căn bản và toàn diện tới mọi mặt trong ngành giáo dục, từ chương trình giáo dục, cho tới vai trò người thầy, cách tổ chức dạy và học, cách tiếp cận học liệu, cách tiếp cận với tri thức của người học. “Vai trò người thầy sẽ phải thay đổi như thế nào để không chỉ là thích ứng mà còn đón đầu và phát huy những lợi thế của công nghệ. Người học cũng như chính sách của Nhà nước sẽ phải thay đổi, điều chỉnh như thế nào để tận dụng được những lợi thế và giảm thiểu những tác động tiêu cực, những mặt trái của công nghệ mang lại”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nêu.

Bộ GD - ĐT sẽ có những nghiên cứu thấu đáo, để từng bước rà soát và có những điều chỉnh về chính sách trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm nhấn mạnh, một trong những hạn chế của giáo dục Việt Nam là học sinh ít hỏi thầy cô, một phần do ít có thời gian sau tiết học, phần do tâm lý e ngại, do đó, ChatGPT là một sự đột biến khi học sinh có thể hỏi “thoải mái”, sẽ được giải đáp nhiều câu hỏi.

Tại tọa đàm, Phó Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam Phùng Việt Thắng nhận định: Sản phẩm ChatGPT là một phiên bản thể hiện vô cùng thành công của ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Và phiên bản thành công này có các yếu tố khác với các phiên bản khác đấy là tính phổ cập và tính học hỏi cao ở màu sắc ngôn ngữ. Sản phẩm ChatGPT là động lực để chúng ta nhìn nhận đầu tư vào công nghệ để hỗ trợ vào cho ngành giáo dục đào tạo, nhìn nhận làm chủ công nghệ mới ra làm sao và đồng thời xác định những thách thức dù là thách thức đó mang tính tích cực trong dạy và học hay thách thức tiêu cực cần hạn chế.

GS. TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) cho rằng: Cần có lộ trình nhất định đối với việc ứng dụng công nghệ nhân tạo vào đổi mới giáo dục. Sự nhất quán trong quản lý cũng cần quan trọng. Đây cũng được xem là cơ hội tiếp tục đổi mới nhận thức trong đội ngũ giảng viên về yêu cầu dẫn dắt, khả năng truyền thụ.

PGS TS Tạ Hải Tùng - Hiệu trưởng trường Công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Bách khoa Hà Nội) cho rằng: Giới công nghệ và người làm khoa học đón nhận sản phẩm ChatGPT rất bình tĩnh. Khoa học công nghệ nói chung có quá trình phát triển dài và có những công nghệ mới, đến một thời điểm nào đó đủ "chín" sẽ cho ra đời các sản phẩm. Có lẽ, chúng ta coi nó như một thành tựu lần đầu tiên đại chúng được trải nghiệm và thấy được năng lực của trí tuệ nhân tạo không quá xa xôi... Đây đơn giản là một mô hình thuật toán, chỉ được coi là một công cụ chứ chưa có suy luận, sáng tạo như một con người. Vấn đề đặt ra là cần phải trang bị cho người dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên cách thức sử dụng công cụ AI có trách nhiệm.

TS Lê Thống Nhất - Chuyên gia giáo dục cho rằng: ChatGPT là một ước mơ về công nghệ thông tin, là bước tiến, thể hiện qua số lượng người dùng tăng đột biến trong thời gian ngắn. “Khi ChatGPT ra đời có thể gây hoảng sợ cho một số ngành, trong đó, có ngành giáo dục. Giáo viên nên coi ChatGPT là trợ thủ đắc lực cho việc dạy học. Dĩ nhiên, ChatGPT không thể thay thế thầy cô vì không có cảm xúc, nhưng có thể coi nó như một trợ lý, trợ thủ đắc lực.

Còn theo chuyên gia giáo dục, PGS. TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) nhận định: Sự xuất hiện của ChatGPT là cơ hội giải phóng cho giáo viên khỏi một số công việc; tập trung thay đổi dạy học từ nội dung sang năng lực; cơ hội để học sinh thúc đẩy việc học theo hướng cá nhân hoá. Việc khuyến khích sử dụng ChatGPT một cách khôn ngoan cũng như hình thành năng lực số, tận dụng công cụ số là một cách để giáo viên, học sinh, sinh viên phát triển bản thân, phục vụ việc học và phát triển nghề nghiệp.