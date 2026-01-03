Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Cặp đôi được yêu mến hàng đầu K-biz cuối cùng cũng tiết lộ ảnh con

Tuệ Nghi
SVO - Nữ diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được yêu mến và người chồng là thần tượng hàng đầu đã chính thức làm tan chảy trái tim mọi người.

Nữ diễn viên Na Hye Mi và chồng, Eric của nhóm Shinhwa cuối cùng đã tiết lộ những bức ảnh về hai cậu con trai đáng yêu của họ, và cư dân mạng Hàn Quốc không ngừng bàn tán về sự dễ thương của gia đình này.

Eric cũng nhanh chóng bình luận một cách ngọt ngào: "Bố yêu các con, những chú cún con của bố", thể hiện khía cạnh dịu dàng của một người cha. Trong các bức ảnh, cặp đôi được thấy đang trải qua một ngày ấm cúng và hạnh phúc bên các con của họ. Mặc dù Na Hye Mi đã dùng sticker che một phần khuôn mặt của các cậu bé con, nhưng chỉ cần nhìn mắt hay miệng cũng giúp người hâm mộ có cái nhìn rõ ràng nhất gen di truyền về nhan sắc của các thành viên.

Na Hye Mi và Eric kết hôn năm 2017, sau đó chào đón con trai đầu lòng vào năm 2023 và con trai thứ hai vào năm ngoái. Có vẻ như các con trai của họ cũng rất có thể sẽ trở thành người nổi tiếng, khi lớn lên với vẻ ngoài điển trai như vậy.
Tuệ Nghi
