Cặp đôi được yêu mến hàng đầu K-biz cuối cùng cũng tiết lộ ảnh con

SVO - Nữ diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc được yêu mến và người chồng là thần tượng hàng đầu đã chính thức làm tan chảy trái tim mọi người.

Nữ diễn viên Na Hye Mi và chồng, Eric của nhóm Shinhwa cuối cùng đã tiết lộ những bức ảnh về hai cậu con trai đáng yêu của họ, và cư dân mạng Hàn Quốc không ngừng bàn tán về sự dễ thương của gia đình này.

Eric cũng nhanh chóng bình luận một cách ngọt ngào: "Bố yêu các con, những chú cún con của bố", thể hiện khía cạnh dịu dàng của một người cha. Trong các bức ảnh, cặp đôi được thấy đang trải qua một ngày ấm cúng và hạnh phúc bên các con của họ. Mặc dù Na Hye Mi đã dùng sticker che một phần khuôn mặt của các cậu bé con, nhưng chỉ cần nhìn mắt hay miệng cũng giúp người hâm mộ có cái nhìn rõ ràng nhất gen di truyền về nhan sắc của các thành viên.