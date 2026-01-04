Nana bị kẻ đột nhập vào nhà 'kiện ngược'

SVO - Người đàn ông bị bắt vì đột nhập nhà ca sĩ kiêm diễn viên Nana và cướp tài sản đã kiện ngược lại cô, với tội danh cố ý giết người, và đã gửi 5 lá thư từ trong tù, khẳng định mình vô tội.

Theo chương trình Crime Chief của JTBC ngày 2/1/2026, ông A, hiện đang bị giam giữ, đã gửi năm lá thư thông qua một người quen. Tháng 11/2025, ông A đã đột nhập vào nhà Nana ở Guri, tỉnh Gyeonggi, bằng thang và mang theo vũ khí để cướp tài sản của cô. Lúc đó, ông A đã siết cổ mẹ của Nana và Nana tỉnh giấc vì tiếng la hét của mẹ, đã xô xát với người đàn ông này.

Trong vụ việc, ông A cũng bị thương, và cảnh sát kết luận rằng, Nana và mẹ cô đã hành động tự vệ. Ông A sau đó bị bắt giữ, với cáo buộc cướp tài sản và hành hung, nhưng gần đây đã đệ đơn kiện Nana tội cố ý giết người. Trong thư, ông A đã trình bày chi tiết lý do ông vào nhà Nana và những gì đã xảy ra bên trong. Ông nói: "Khi tôi vào nhà Nana, túi của tôi để bên ngoài hiên nhà, và tôi chỉ đeo găng tay và tai nghe", nhấn mạnh rằng, ông không chuẩn bị vũ khí từ trước.

Ông khẳng định: "Ngay từ đầu, tôi đã đột nhập với ý định trộm cắp, và cuộc ẩu đả không phải là đá hay vung tay. Tôi chỉ giữ chặt mẹ của Nana để khống chế bà ấy".

Ông ta tiếp tục: "Nana đã cố đâm vào cổ tôi bằng một con dao cô ta có sẵn trong nhà, nhưng tôi đã kịp tránh, và cô ta đâm tôi sâu 7cm giữa tai và cổ. Từ lúc đầu gặp Nana, tôi chưa bao giờ động đến cô ta. Thậm chí, ngay cả sau khi bị đâm, tôi còn bị cô ta hành hung".

Liên quan đến điều này, một viên cảnh sát cho biết: "Ông A đã đột nhập vào nhà Nana với một con dao giấu trong người. Sau khi vào nhà, ông A đã xô đẩy mẹ của Nana và siết cổ bà đến bất tỉnh. Khi Nana khống chế được người đàn ông, ông A vẫn không chịu buông con dao, dẫn đến một cuộc ẩu đả". Họ nói thêm: "Lời khai của ông A rằng, ông ta bị Nana hành hung cũng không đúng sự thật". Tên cướp khai rằng, hắn bị "đòi khai man để đổi lấy 40 triệu won".

Trong thư, ông A cũng tiết lộ lý do tại sao ông đột nhiên thay đổi lời khai, sau khi ban đầu thừa nhận tất cả các tội danh trong cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát. Ông A khai rằng: "Tôi đột nhập vào nhà Nana vì cần tiền để trả tiền viện phí cho mẹ. Sau khi bị mẹ Nana và con gái bà khống chế, tôi đã nói sự thật và xin lỗi. Nana sau đó đề nghị trả cho tôi 40 triệu won mà tôi nói là cần nếu tôi khai với cảnh sát rằng tôi đã đột nhập với vũ khí."

Ông A nói thêm: "Tôi tin Nana và đã đưa ra lời khai như đã thỏa thuận trong cuộc điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi bị giam giữ, tôi nghe nói mẹ Nana và con gái bà đã nộp giấy chứng nhận y tế, điều này đã thúc đẩy tôi viết lá thư này để tiết lộ sự thật".

Tuy nhiên, theo trưởng nhóm điều tra, phía Nana phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến hóa đơn bệnh viện hay vũ khí, và thay vào đó, khẳng định rằng, ông A đã yêu cầu cô không báo cáo vụ việc cho cảnh sát. Mẹ của Nana đã cố gắng làm theo, nhưng Nana được cho là đã quyết định nộp đơn tố cáo.

Trong khi đó, một số người cho rằng, việc ông A kiện ngược lại Nana về tội cố ý giết người là một chiến thuật nhằm giảm án cho hắn ta bằng cách tạo ra lập luận tự vệ trước tòa. Một số người suy đoán rằng, ông A có thể đã học được chiến thuật này từ các tù nhân khác.

Đại diện của Nana tuyên bố: "Qua cuộc điều tra kỹ lưỡng của các cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của thủ phạm đã được xác nhận rõ ràng. Thủ phạm không hề tỏ ra hối hận và đang lợi dụng danh tiếng của nạn nhân bằng cách đệ đơn kiện riêng lẻ chống lại Nana, gây ra tổn hại thứ cấp thông qua những hành vi vô nhân đạo. Sẽ không có sự khoan hồng nào, và chúng tôi dự định theo đuổi tất cả các hành động pháp lý, cả dân sự và hình sự, chống lại thủ phạm".