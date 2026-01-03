Mới đầu năm mới 2026, Kbiz đã 'bùng nổ' kiện tụng

Công ty One Hundred Label, do Chủ tịch Cha Ga Won đứng đầu, đã bác bỏ các thông tin cho rằng hàng tỷ won tiền bồi thường cho nghệ sĩ vẫn chưa được thanh toán, khẳng định vấn đề hiện đang được thảo luận và điều chỉnh bình thường. Công ty cũng tuyên bố sẽ khởi kiện, cho rằng thông tin trên là không chính xác.
Ngày 2/1, One Hundred Label đã đưa ra một tuyên bố chính thức phản hồi bài báo được đăng tải trước đó cùng ngày trên trang The Fact, trong đó cho rằng, một số nghệ sĩ trực thuộc công ty, bao gồm Baekhyun, Taemin và The Boyz vẫn còn bị nợ tiền thù lao nghệ sĩ chưa thanh toán tổng số tiền được cho là vượt quá 5 tỷ won (khoảng 3,46 triệu đô la Mỹ).
Bản báo cáo còn cho rằng, Baekhyun, nghệ sĩ thuộc công ty con INB100, đang bị nợ khoảng 1 tỷ won (khoảng 700.000 đô la Mỹ), trong khi Chen và Xiumin cũng được cho là đang chờ thanh toán hàng trăm triệu won. Ngoài ra, Taemin của SHINee, hiện đang thuộc Big Planet Made Entertainment, được cho là có khoản thu nhập chưa thanh toán vượt quá 1 tỷ won (khoảng 700.000 đô la Mỹ).
Đáp lại, One Hundred Label tuyên bố: “Vấn đề ‘thanh toán chưa được giải quyết’ được đề cập trong bài báo hiện đang được thảo luận và điều chỉnh theo quy trình thông thường dựa trên điều khoản hợp đồng và tình trạng hoạt động của từng nghệ sĩ”.
Công ty nhấn mạnh rằng, những báo cáo như vậy có thể làm tổn hại hình ảnh của các nghệ sĩ và khẳng định sẽ phản ứng mạnh mẽ thông qua các kênh pháp lý. Công ty One Hundred Label cũng khẳng định không có mâu thuẫn nào giữa công ty và các nghệ sĩ, đồng thời cho biết tất cả nghệ sĩ và nhân viên đều đang tiếp tục hoạt động chăm chỉ, với sự hỗ trợ tích cực từ Chủ tịch Cha Ga Won.
Công ty One Hundred Label giải thích thêm rằng, sự phát triển của One Hundred Label, Big Planet Made Entertainment và INB100 được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư chủ động, bác bỏ những cáo buộc về sự bất ổn tài chính. Kết luận tuyên bố của mình, công ty cho biết, sẽ buộc cả cơ quan truyền thông và nguồn tin ban đầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì họ mô tả là đưa tin sai sự thật. One Hundred Label cũng xác nhận rằng, họ sẽ ngay lập tức đệ trình yêu cầu hòa giải lên Ủy ban Trọng tài Báo chí, đồng thời cho biết thêm, sự thật của vấn đề sẽ được làm rõ thông qua các thủ tục pháp lý.