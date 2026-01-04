CORTIS khẳng định vị thế nhóm nhạc nam tân binh hàng đầu hiện nay

Nhóm CORTIS đã khẳng định vị thế ngôi sao đang lên của mình với việc ca khúc mở màn album đầu tay vượt mốc 100 triệu lượt stream. Thành tích này thể hiện sự tiến bộ vượt bậc đạt được chỉ trong khoảng 4 tháng, kể từ khi bài hát được phát hành. Đây là khoảng thời gian ngắn nhất đối với một nhóm nhạc nam K-pop ra mắt năm ngoái, và cùng với việc trụ vững hai tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Global 200 của Billboard, nó là một chỉ số khách quan cho sự phát triển nhanh chóng của nhóm trên toàn cầu. Bảng xếp hạng này xếp hạng các bài hát dựa trên dữ liệu stream trực tuyến và doanh số bán kỹ thuật số từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Thêm vào đó, GO! đứng đầu các bảng xếp hạng hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng của Melon, đạt được một thành tích xuất sắc đối với một nhóm nhạc nam tân binh.

Những con số này, đặc biệt, phản ánh tình yêu bền vững của người nghe toàn cầu dành cho một bài hát mà tất cả các thành viên đều tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, làm nổi bật tài năng âm nhạc và tính chân thực của CORTIS, dẫn đến sự hưởng ứng rộng rãi từ công chúng. Hơn nữa, trong số các nhóm nhạc tân binh ra mắt năm 2025, họ là nhóm duy nhất vượt qua 100 triệu lượt stream với một ca khúc duy nhất. Vì tất cả các thành viên đều tham gia viết lời, sáng tác nhạc, biên đạo và sản xuất video âm nhạc cho GO!, thành tích này càng đáng nể hơn.

Truyền thông quốc tế cũng đã chú ý đến GO!. Ca khúc này xếp thứ 2 trong danh sách “25 ca khúc K-pop hay nhất năm 2025: Lựa chọn của biên tập viên” của Billboard, vị trí cao nhất trong số các nghệ sĩ nam có mặt trong danh sách. Ngoài ra, các tạp chí NME của Anh, Dazed, Apple Music và Spotify đều chọn GO! là một trong những bài hát K-pop hay nhất năm 2025.

Trong khi đó, CORTIS sẽ tham dự Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40, được tổ chức tại Taipei Dome, vào ngày 10/1/2026. Mọi sự chú ý đang tập trung vào việc liệu họ có giành được thêm một giải thưởng nào nữa sau khi xuất hiện tại Lễ trao giải MAMA 2025 và AAA 2025 lần thứ 10 hay không?