Lia Kim của 1MILLION và Choi Young Jun sẽ 'mở bát' đám cưới năm 2026?

Gần đây, Lia Kim đăng tải những bức ảnh lên mạng xã hội, trong đó cô mặc váy cưới trắng còn Choi Young Jun mặc vest lịch lãm, tạo dáng thân mật như một cặp đôi thực sự. Dòng chú thích đơn giản chỉ ghi: "24/1/2026".

Bài đăng bất ngờ này đã 'gây sốc cho bạn bè và đồng nghiệp trong giới giải trí của họ. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ nghi ngờ đây chỉ là một màn trình diễn chứ không phải là thông báo kết hôn thật. Ngày 24/1 trùng với thời điểm diễn ra Lễ trao giải Biên đạo múa. Vì cả hai đều là những nhân vật huyền thoại tại 1MILLION Dance Studio, nơi nổi tiếng với việc tạo ra những bản hit cho các nghệ sĩ như BTS, Seventeen và TWICE nên rất có thể đây là một đoạn nhá hàng cho một sân khấu đặc biệt.

Lia Kim là đồng CEO kiêm giám đốc sáng tạo của thương hiệu vũ đạo 1MILLION. Cô đã hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ K-pop và quốc tế, mở rộng đáng kể phạm vi biên đạo biểu diễn. Thường được mô tả là một nhân vật biểu tượng trong làng vũ đạo K-pop, người đã giúp phổ biến vũ đạo như một nội dung chính thống, tầm ảnh hưởng của cô trong ngành công nghiệp âm nhạc là vô cùng lớn. Từ Anyclub của Lee Hyori đến 24 Hours của Sunmi, và gần đây nhất là JUMP của BLACKPINK, vô số nghệ sĩ đã hợp tác với cô. Cô cũng được công chúng biết đến rộng rãi hơn sau khi xuất hiện trong chương trình Street Woman Fighter 2 của Mnet.

Choi Young Joon là giám đốc tại 1MILLION Dance Studio và cũng được coi là một trong những biên đạo múa hàng đầu của K-pop. Anh được công chúng biết đến nhiều với vai trò huấn luyện viên biên đạo trong chương trình Produce của Mnet. Trong giới hâm mộ K-pop, anh được biết đến với việc tạo ra các tác phẩm biên đạo cho nhiều nghệ sĩ, bao gồm Seventeen, BTS, TWICE, Wanna One và Shinhwa.

Cho dù những bức ảnh đánh dấu một đám cưới ngoài đời thực hay một concept được lên kế hoạch kỹ lưỡng, chúng đều thu hút sự chú ý của công chúng, một lần nữa chứng minh sức hút ngôi sao của hai trong số những biên đạo múa có tầm ảnh hưởng nhất của K-pop.