Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Quá thất vọng với Dispatch, cư dân mạng tự tung 'hint' vào ngày đầu tiên của năm mới

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau khi ALLDAY PROJECT ra mắt, đã có nhiều đồn đoán về chuyện hẹn hò giữa một số thành viên.

Mặc dù ban đầu tin đồn xoay quanh Youngseo và Woochan, nhưng dường như Tarzzan và Bailey mới lại trở thành tâm điểm của những tin đồn, đặc biệt là sau những hành động gần đây của họ.

loewe-spring-summer-2026-womens-runway-showalldayproject-adp-loewe-loewe-loewess26-404x640.jpg

Trong chương trình âm nhạc đặc biệt mừng năm mới, cư dân mạng nhận thấy rằng, trong lúc đếm ngược, Tarzzan chỉ nhìn Bailey. Chưa hết, một cư dân mạng đã chia sẻ một video quay cảnh Tarzzan và Bailey vào ngày 1/1, cho thấy hai ngôi sao đang ở bên nhau và tương tác với một con mèo. Sau khi người đăng video lộ diện, cả hai dường như đều ngạc nhiên.

Sau khi các đoạn video được đăng tải, cư dân mạng đã chia sẻ phản ứng của họ và nhấn mạnh rằng, đó thực sự giống như một cặp đôi bị "bắt quả tang" đang hẹn hò.

Tuệ Nghi
#Đồn đoán chuyện hẹn hò nghệ sĩ #Tin đồn về Tarzzan và Bailey #Phản ứng cư dân mạng #Video chứng minh mối quan hệ #Chương trình âm nhạc đầu năm

Xem thêm

Cùng chuyên mục