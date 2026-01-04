Trào lưu video ngắn nhảy theo biểu tượng cảm xúc 'Emoji Dance' của KATSEYE 'gây sốt'

SVO - KATSEYE, nhóm nhạc nữ được thành lập bởi HYBE và Geffen Records, một lần nữa chứng minh sự phát triển nhanh chóng của họ trên thị trường nhạc pop toàn cầu, với ca khúc mới.

Ngày 4/1/2026, HYBE và Geffen Records thông báo rằng, ca khúc mới Internet Girl của KATSEYE đã xếp hạng thứ 6 trên bảng xếp hạng US Daily Top Songs và thứ 13 trên bảng xếp hạng Global Daily Top Songs trên bảng xếp hạng Spotify mới nhất, được công bố vào ngày 3/1/2026 (giờ địa phương).

Thành tích này nổi bật nhờ là kỷ lục lượt stream ngày đầu tiên cao nhất từ ​​trước đến nay của nhóm, đạt khoảng 2,87 triệu lượt, và là "Bài hát được người hâm mộ yêu thích" chứ không phải là bài hát quảng bá chính thức. Thành tích này, cùng với sức hút độc đáo của bài hát và sự chú ý xung quanh các nội dung ngắn như "Emoji Dance", chứng tỏ sự phát triển vững chắc và tầm ảnh hưởng của KATSEYE, nhóm nhạc đã liên tục thu hút sự chú ý toàn cầu kể từ khi ra mắt.

Thành công của bài hát mới này cũng đang thúc đẩy sự trở lại của các bản 'hit' hiện có của nhóm. Bản phát hành trước đó của họ, Gabriela, đã tăng 38 bậc lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Weekly Top Songs Global của Spotify, và Gnarly đã tái xuất bảng xếp hạng, chứng tỏ rằng tầm ảnh hưởng âm nhạc của KATSEYE không phải là hiện tượng nhất thời.

Trong khi đó, KATSEYE đang sẵn sàng vươn lên trở thành một nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới, khi được đề cử ở hai hạng mục, bao gồm "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất", tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68, vào tháng Hai năm nay.