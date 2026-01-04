Video Go Hyun Jung mặc váy bó sát đã bị phát tán khiến khán giả cười không ngớt

SVO - Nữ diễn viên Go Hyun Jung đã đăng tải một video dường như được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI), sau đó lại cân nhắc việc xóa nó.

Ngày 4/1, Go Hyun Jung đã đăng tải một video lên mạng xã hội với chú thích: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mọi người. Chúc mừng năm mới. Tôi làm video này để cảm ơn người chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim hành động. Nó thật kỳ cục, phải không?". Video cho thấy Go Hyun Jung ngồi trên ghế, sau đó đứng dậy, vung một chiếc rìu, và sau đó chiếc rìu biến thành một thanh kiếm.

Video dường như được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, tạo cảm giác kỳ cục và lạ lẫm, khiến người xem bật cười. Những người hâm mộ xem đoạn video có chất lượng hơi thấp vẫn tiếp tục bày tỏ sự thích thú: Vui và độc đáo quá; Chị nghiêm túc lắm trong 'Sát nhân Bọ Ngựa' phải không chị?; Chị ấy đúng là người đa chiều...Đáp lại những phản ứng này, Go Hyun Jung càng làm tăng thêm sự hài hước bằng cách bày tỏ sự tiếc nuối muộn màng: "Em có nên gỡ video xuống không?".