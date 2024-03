Câu chuyện truyền cảm hứng của nhóm sinh viên khởi nghiệp bằng boardgame Giáo dục giới tính

Vừa qua, tại tại Chung kết cuộc thi SV-STARTUP - Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp Trường Đại học Ngoại thương, vượt qua hơn 40 đội thi, dự án 4KS - For Kids’ Sake vinh dự đạt giải Ba chung cuộc. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng và khốc liệt, 4KS - For Kids’ Sake vinh dự là đại diện duy nhất của Đại học Ngoại thương tham gia vòng Chung kết cuộc thi SV-STARTUP do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.