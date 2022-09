Câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao - Một năm đầy dấu ấn trong hoạt động ngoại khóa sinh viên

SVVN - Trong năm học 2021 - 2022 vừa qua, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 nên hoạt động học tập, trải nghiệm ngoại khóa của sinh viên Học viện Ngoại giao nói chung và Câu lạc bộ (CLB) Lễ tân Ngoại giao nói riêng gặp không ít khó khăn, đã nhiều lần phải tạm hoãn để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực tạo ra một môi trường năng động, tích cực học tập và phát triển bản thân cho các bạn sinh viên, các thành viên CLB vẫn linh hoạt trong việc duy trì hoạt động và tổ chức thành công chuỗi các buổi Workshop kỹ năng cho sinh viên.

Với nhiệm vụ chính là tham gia lễ tân tại các sự kiện do Học viện Ngoại giao cùng các cơ quan Bộ, ban ngành tín nhiệm giao phó, CLB Lễ tân Ngoại giao đã điều phối thành viên đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Trong năm học vừa qua, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, các thành viên CLB vẫn vinh dự có cơ hội tham gia lễ tân tại nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng trong và ngoài Học viện Ngoại giao như: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20; Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và Báo Tiền Phong tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; Lễ khai mạc cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức; Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Ngoại giao, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ lễ tân tại các sự kiện, trong năm học 2021-2022, CLB Lễ tân Ngoại giao đã năng động trong việc học hỏi và xây dựng hoạt động sinh viên khi tổ chức thành công chuỗi Workshop kỹ năng “Take The Lead”. Lấy cảm hứng từ chữ “Lead” - một chất liệu nguyên thuỷ để làm nên cây bút chì và cũng mang nghĩa là dẫn đầu hay lãnh đạo một điều gì đó, CLB Lễ tân Ngoại giao mang đến chuỗi Workshop như một cây bút chì với 3 giai đoạn phát triển: Graphite (chì thô) - Sharpen (mài sắc) - Pencillus (cây bút hoàn chỉnh, sắc bén) với mục tiêu thiết thực là giúp cho các bạn sinh viên “viết” lên chính mình, học hỏi và lãnh đạo bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn, thông qua các kỹ năng mềm như vượt qua áp lực, tư duy phản biện, phát biểu trước công chúng, phong thái ngoại giao,… với những diễn giả uy tín và có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực Ngoại giao, báo chí và truyền thông. Chuỗi Workshop đã nhận được sự quan tâm chú ý và tham gia tích cực của số lượng lớn sinh viên trong Học viện Ngoại giao.

Mở đầu chuỗi sự kiện, CLB Lễ tân Ngoại giao tổ chức buổi Workshop 1 - Graphite: "Vượt qua áp lực thế giới người trưởng thành" với diễn giả là Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan và Estonia - vị Đại sứ của Việt Nam tại quốc gia hạnh phúc nhất thế giới với mong muốn mang đến cho các bạn sinh viên kỹ năng giải quyết và vượt qua áp lực, cách quản lý thời gian hiệu quả và phương pháp xây dựng một lối sống cân bằng, hạnh phúc. Buổi Workshop thứ 2 - Sharpen: "Làm chủ thế giới ảo" được tổ chức với diễn giả là Nhà báo Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức sinh viên về vấn nạn tin giả, hướng dẫn kỹ năng chọn lọc thông tin và xây dựng tư duy phản biện trong thời đại số. Cuối cùng, sự kiện nhận được sự quan tâm rất lớn từ các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao là buổi Workshop 3 - Penicillus: "Phía sau một Người Phát ngôn" với diễn giả: Bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Buổi Workshop đã mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm cũng như được lắng nghe những chia sẻ rất "thật" và sâu sắc về ngành ngoại giao cùng những kỹ năng cần có để làm việc và phát triển trong sự nghiệp như phát biểu trước công chúng, giao tiếp đối ngoại, xây dựng phong thái ngoại giao...

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, CLB Lễ tân Ngoại giao đã tổ chức các buổi Workshop bằng nhiều hình thức đa dạng, kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tuyến (online) và trực tiếp (offline) nhằm mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe trọn vẹn những chia sẻ từ các vị diễn giả uy tín, từ đó trau dồi cho mình các kỹ năng mềm cần thiết để từng bước phát triển bản thân.

Khép lại một năm học đầy biến động nhưng cũng nhiều dấu ấn, CLB Lễ tân Ngoại giao tiếp tục hành trình của mình trong năm học 2022-2023, tiếp tục trau dồi và phát triển hoạt động CLB, hướng đến trở thành một môi trường xứng đáng với phương châm hoàn thiện của sinh viên Học viện Ngoại giao: “Năng động - Sáng tạo - Tầm nhìn”.