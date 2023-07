Chán đi qua đa vũ trụ, Dương Tử Quỳnh hóa 'bà đồng' có thể gọi thế lực siêu nhiên

SVVN - Sau thành công của "Murder on the Orient Express" (2017) và "Death on the Nile" (2022), thám tử Hercule Poirot đã trở thành gương mặt quen thuộc với khả năng suy luận không hề thua kém Sherlock Holmes. Trong tập phim mới, vị thám tử “râu kẽm” sẽ đối đầu với một 'bà đồng' nguy hiểm.