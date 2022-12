'Chấn động' tin đồn hẹn hò giữa Son Heung Min và Kim Go Eun, 'nhà gái' đã lên tiếng

SVVN - "Tưởng không liên quan nhưng lại liên quan không tưởng", cộng đồng mạng 'ngã ngửa' khi giữa cầu thủ Son Heung Min và diễn viên nổi tiếng Kim Go Eun xuất hiện tin đồn hẹn hò.

Bên cạnh đời sống tình cảm của thần tượng và diễn viên, những câu chuyện đời tư của các cầu thủ bóng đá cũng được cư dân mạng Hàn Quốc quan tâm hơn bao giờ hết. Đặc biệt, khi mà nhân vật chính trong tin đồn lần này lại là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc và ngôi sao của Tottenham Hotspurs - "quốc bảo" Son Heung Min và nữ diễn viên siêu sao Kim Go Eun.

Quả thật "không gì qua mắt được cư dân mạng", khi những bằng chứng hẹn hò của hai ngôi sao được một tài khoản ẩn danh trên Twitter chỉ ra. Những hình ảnh và bằng chứng này đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Mọi việc bắt nguồn từ khi Kim Go Eun nhấn nút "theo dõi" tài khoản riêng tư được cho là của Son Heung Min trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cũng rất chăm chỉ cập nhật những hình ảnh xem bóng đá, cổ vũ cho Hàn Quốc và Song Heung Min trên Instagram cá nhân.

Một số cư dân mạng cho rằng, cả hai đã đăng tải lovestagram lên một tài khoản bí mật này, khi số lượng bài đăng tăng lên ngay sau khi Kim Go Eun theo dõi.

Và một bằng chứng khác "rõ ràng" hơn, đó là Son Heung Min thường xuyên "thả tim" ảnh Kim Go Eun trên Instagram. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như Kim Go Eun không phải là người nổi tiếng nữ duy nhất được Son Heung Min nhấn "thích". Thêm nữa, nam cầu thủ không phải một người hoạt động tích cực trên các phương tiện mạng xã hội, ấy thế nhưng lại thường xuyên nhấn "thích" những hình ảnh mới của Kim Go Eun.

Tuy nhiên, công ty quản lý của Kim Go Eun, BH Entertainment, đã rất nhanh chóng lên tiếng làm rõ những "cáo buộc" hẹn hò này. Phía công ty tuyên bố vô cùng ngắn gọn và dứt khoát với truyền thông: "Tin đồn không đúng sự thật".

Nhưng dù cho vậy, rất nhiều người vẫn "bán tín bán nghi" và cho rằng nếu thật sự Son Heung Min và Kim Go Eun trở thành một đôi thì họ sẽ là cặp đôi đẹp, tương xứng và vô cùng quyền lực.

Son Heung Min sinh năm 1992, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho CLB Tottenham Hotspur tại Premier League và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc. Với những thành tích xuất sắc của mình với thể thao nước nhà, anh được mệnh danh là một trong những "quốc bảo" của xứ sở Kim chi. Son Heung Min đã từng nhiều lần có tin đồn hẹn hò với người nổi tiếng, tuy nhiên anh chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này trước công chúng.

Kim Go Eun sinh năm 1991, là nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với A Muse và tiếp tục thể hiện thành công bộ phim tội phạm kinh dị Monster và Coin Locker Girl. Cho đến năm 2016, Kim Go Eun chính thức được lên hàng "sao hạng A" sau sự thể hiện xuất sắc trong Goblin.