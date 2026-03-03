Bộ đôi chị em Minh Hằng và Tóc Tiên khuấy đảo ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

SVO - Minh Hằng chính thức ra mắt MV mới 'Hoa hồng ai vun trồng', đánh dấu màn kết hợp lần đầu với Tóc Tiên. Đây là món quà mà Minh Hằng muốn gửi tặng đến các chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới.

Hoa hồng ai vun trồng là một sáng tác của DTAP với giai điệu pop ma mị, bắt tai và rất dễ nghe. Với ngôn từ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, ca khúc một lời nhắn nhủ đến các chị em phụ nữ rằng hãy yêu thương bản thân như cách bạn từng khao khát được người khác yêu thương.

Không dừng lại ở một lời động viên, bài hát còn mang theo tinh thần “women support women”. Ngoài việc yêu bản thân, phụ nữ cũng nên yêu thương và là điểm tựa của nhau.

“Ca khúc lần này là món quà tôi muốn dành tặng cho tất cả chị em phụ nữ, chứ không riêng gì mình hay Tóc Tiên hoặc một cá nhân nào. Cuộc sống này chắc chắn không hề suôn sẻ. Nhưng sau tất cả những chông chênh, ai rồi cũng nên đứng lên để bước tiếp và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và phụ nữ không hề đơn độc, bởi ngoài kia sẽ có rất nhiều người ủng hộ, đồng cảm với bạn", Minh Hằng bộc bạch.

Hoa hồng ai vun trồng đánh dấu cú bắt tay của hai nữ nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt là Minh Hằng và Tóc Tiên. “Trước khi ngỏ lời, tôi cho Tiên nghe ca khúc này khi đi diễn. Nghe xong, Tiên liền nhận lời ngay và rất hào hứng với sản phẩm âm nhạc kết hợp đầu tiên của hai chị em”, Minh Hằng chia sẻ.

Là chị em thân thiết ở ngoài đời, trong lần kết hợp đầu tiên, Minh Hằng bày tỏ, Tóc Tiên là một người rất yêu nghề, kính nghiệp và một khi nhận lời làm gì sẽ luôn làm hết sức có thể.

“Không phải tự nhiên mà Tóc Tiên giữ vững phong độ lẫn độ "hot" nhiều năm qua. Vì hợp tính nhau và đều theo đuổi tinh thần chuyên nghiệp, hai chị em dù thu âm hay quay hình đều rất ăn ý, không mất nhiều thời gian. Tôi cũng nói với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, trong MV này tôi muốn cả hai đều có vai trò rõ ràng, cùng nhau kể một câu chuyện thật cảm xúc và đều đẹp theo đúng tuyến nhân vật của mình. Đây cũng là lý do mà trong MV lần này, hai chúng tôi đã diện khoảng 6 - 7 layout trang phục”, Minh Hằng nói thêm.

Tóc Tiên chia sẻ: “Trong công việc, chị Hằng là một người rất chỉn chu, kỹ tính và nguyên tắc. Ngoài ra, chị Hằng là một người rất phóng khoáng với chị em và không hề tính toán thiệt hơn. Chị ấy như một người chị cả, luôn bảo vệ và lo lắng cho các em của mình".

Tóc Tiên nói thêm, nhờ lần quay hình này mà cô đã được truyền cảm hứng và thấy đã đến lúc phải trở lại với đường đua âm nhạc vì đã lâu không thực hiện dự án MV riêng.