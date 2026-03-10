'Nhạc sĩ tình ca' Kai Đinh hiếm hoi hé lộ điều ít ai biết về cặp đôi đình đám Ninh Dương Story

SVO - Kai Đinh vừa trở lại với ca khúc mới mang tên 'Mình ơi', kết hợp cùng Ninh Dương Story. Đây cũng là lần đầu tiên, Nguyễn Tùng Dương thể hiện giọng hát trong một sản phẩm âm nhạc.

MV Mình ơi được Kai Đinh và ê kíp thực hiện như một cuốn nhật ký tình yêu, mở ra những khoảnh khắc lãng mạn của Ninh Dương Story. Kai Đinh vốn được yêu mến bởi nhiều sáng tác ngọt ngào về các cặp đôi như Lễ đường, viết cho đám cưới của Salim và Hải Long, hay Từ 1 sẽ thành 2, kể chuyện tình của chính mình và vợ.

Với dự án này, Kai Đinh hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả với Mình ơi, dành riêng cho Ninh Dương Story. Đây là bản tình ca nhẹ nhàng, mang màu sắc tự sự, kể lại hành trình của một mối quan hệ được nuôi dưỡng qua năm tháng.

Với giai điệu êm dịu và ca từ gần gũi, bài hát khắc họa những rung động trong trẻo của tuổi trẻ, rồi dần mở ra bức tranh về sự đồng hành bền bỉ, khi hai người cùng đi qua nhiều kỷ niệm và thăng trầm trong cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở cảm xúc lãng mạn, Mình ơi còn tôn vinh một tình yêu trưởng thành - khi người yêu trở thành người thân, trở thành “mái nhà” để quay về sau những năm dài đồng hành. Hai tiếng gọi thân thương “mình ơi”, vì thế vang lên rất Việt Nam, giản dị nhưng chứa đựng trọn vẹn sự gần gũi, thấu hiểu và gắn bó của những người đã chọn ở bên nhau lâu dài.

Kai Đinh chia sẻ, cảm hứng sáng tác ca khúc đến từ những cuộc trò chuyện giữa Kai Đinh và bộ đôi Ninh Dương: “Tôi được nghe Ninh và Dương tâm sự những điều mà đối phương không biết. Nhưng có một điểm chung ở bộ đôi mà tôi cảm nhận được, là sự ưu tiên dành cho nhau trong cuộc sống".

"Khi làm bất cứ điều gì, họ đều nghĩ nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người kia. Đó là điều quan trọng để tạo nên sự gắn kết lâu dài giữa hai người. Yêu đương đôi khi chỉ là cảm xúc, nhưng lựa chọn ở bên nhau rất lâu về sau thì cần có sự tôn trọng, tình thương, và cả nỗ lực cùng sự bao dung”, "hit maker" này "bật mí".

Kai Đinh bày tỏ: “Tôi là một người thích quan sát và gần đây cũng vừa mới cưới, nên tôi thường rung động trước câu chuyện của những người yêu nhau. Tình yêu không chỉ là quãng thời gian hẹn hò, mà còn được vun đắp bởi rất nhiều kỷ niệm trên hành trình tiến tới một cuộc sống chung. Câu chuyện của Ninh Dương là một nguồn cảm hứng rất đẹp mà tôi muốn chia sẻ với mọi người bằng âm nhạc của mình".