Park Bo Gum hứa hẹn một sự chuyển mình đột phá với 'The Sword: Rebirth of the Red Wolf'

SVO - 'The Sword: Rebirth of the Red Wolf' được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Han Min đã chính thức bước vào giai đoạn quay phim. Trong đó, vai diễn của Park Bo Gum đang thu hút sự chú ý lớn.
Lấy bối cảnh năm 668, ngay sau sự sụp đổ của Goguryeo, The Sword: Rebirth of the Red Wolf dự kiến ra mắt vào năm 2027, kể về câu chuyện diễn ra tại pháo đài Yodong, một cứ điểm cũ của Goguryeo nay chìm trong hỗn loạn. Trong một đấu trường hình tròn khổng lồ, một giải đấu kiếm thuật tàn bạo được tổ chức, thu hút các chiến binh từ mười sáu bộ lạc phía bắc, mỗi người mang đến những môn võ thuật và chiến thuật chiến đấu riêng của mình vào những trận chiến sinh tử để sinh tồn.