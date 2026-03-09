KiiiKiii dẫn đầu thế hệ nhóm nhạc tân binh hiện nay

SVO - KiiiKiii đã đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này của các nhóm nhạc thần tượng tân binh thông qua các chỉ số về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và nhận thức cộng đồng.

KiiiKiii đứng đầu danh sách tháng này, đánh dấu mức tăng 76,42% so với tháng Hai. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nhóm bao gồm “404 (Kỷ nguyên mới)”, “Delulu” và “Underdogs”, trong khi các thuật ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất bao gồm “kỷ lục”, “hot” và “rise”. Phân tích tích cực - tiêu cực của KiiiKiii cũng cho thấy tỷ lệ phản hồi tích cực là 92,12%.

Song song với các hoạt động quảng bá của KiiiKiii cho album "Delulu", ca khúc chủ đề "404 (New Era)" hiện vẫn duy trì phong độ ổn định. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng "Melon TOP 100" chỉ sau 16 ngày phát hành, và sau đó đứng đầu bảng xếp hạng "Melon Weekly Chart" trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 15/2. Sau đó, bài hát giữ vị trí số một trong hai tuần liên tiếp, khẳng định sự nổi tiếng bền vững của nó trên bảng xếp hạng Melon. "404 (New Era)" đứng đầu cả bảng xếp hạng Circle Chart Digital và Streaming trong ba tuần liên tiếp, đặt nền móng cho thành công lâu dài. Việc đĩa đơn đồng thời đứng đầu cả hai bảng xếp hạng kỹ thuật số và streaming trong cùng một khoảng thời gian đã chứng minh một cách rõ ràng vị thế hiện tại trong sự nghiệp của KiiiKiii. "404 (New Era)" cũng tạo được dấu ấn ở nước ngoài. KiiiKiii tiếp tục xu hướng đi lên của mình, xếp hạng trên bảng xếp hạng "Billboard Global Excl. U.S." của Billboard trong ba tuần liên tiếp. Đáng chú ý, trên bảng xếp hạng mới nhất ngày 7/3, "404 (New Era)" lần đầu tiên lọt vào "Billboard Global 200" kể từ khi ra mắt, mở rộng tầm ảnh hưởng của nhóm ra thị trường âm nhạc quốc tế.

Trong khi đó, TWS đứng thứ hai, Hearts2Hearts vươn lên vị trí thứ ba với chỉ số uy tín thương hiệu tăng 0,79% so với tháng trước. Buổi hòa nhạc thực tế ảo đầu tiên của TWS, 'TWS VR Concert: RUSH ROAD' được trình chiếu liên tiếp tại 7 thành phố lớn ở châu Á gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Cao Hùng, Đài Bắc, Singapore, Mexico, Bangkok và Seoul từ ngày 4/3-13/3. Nhóm nhạc Hearts To Hearts hiện đang kỷ niệm một năm ngày ra mắt, đã khẳng định vị thế của mình với ca khúc mới "Rude!" ra mắt vào ngày 20 tháng trước.

Nhóm nhạc nam vừa đạt được cột mốc người theo dõi nhanh nhất trên Instagram (10 triệu người theo dõi), CORTIS giữ vững vị trí thứ tư