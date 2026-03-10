Diễn viên Anh Tú: Người nổi tiếng cần tiết chế việc đăng nội dung 'thả thính' trên mạng xã hội

SVO - Trong chương trình '24h nói thật', diễn viên Anh Tú đã chia sẻ quan điểm về chủ đề 'người yêu hay thả thính trên mạng xã hội'.

Anh Tú là nam diễn viên được biết đến nhiều khi trở thành Quán quân chương trình Cười xuyên Việt 2016. Anh nổi tiếng với ngoại hình sáng, khả năng diễn hài duyên dáng và từng được mệnh danh là "hot boy làng hài".

Tại chương trình, diễn viên Anh Tú chia sẻ góc nhìn khá cởi mở về việc “thả thính” trên mạng xã hội. Theo anh, việc đăng tải những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp của bản thân không phải là điều tiêu cực, nếu được nhìn nhận đúng cách.

Theo nam diễn viên, nếu một người đã có mối quan hệ tình cảm, hoặc đang trong quá trình tìm hiểu với một đối tượng cụ thể nhưng vẫn tiếp tục “thả thính”, thì điều đó trước hết phản ánh phẩm cách của chính họ.

Diễn viên Anh Tú nhận định: “Ngoài ra, cũng có những người không cần một mối quan hệ cụ thể nào cả, họ chỉ đam mê "thả thính" để "câu view, câu like, câu tương tác". Với những trường hợp quá đam mê việc "thả thính" như vậy, tôi cho rằng, tâm lý của họ có vấn đề”.

Chia sẻ thêm về bản thân, Anh Tú cho biết, trước đây, anh cũng giống nhiều người khác, thường đăng tải mọi cảm xúc lên mạng xã hội. Đó từng là nơi giúp anh giải tỏa và thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Tuy nhiên, theo thời gian, nam diễn viên dần tiết chế hơn trong cách sử dụng mạng xã hội.

Do tính chất công việc, anh hạn chế chia sẻ những cảm xúc tiêu cực, đồng thời cũng không đăng những nội dung “thả thính” có mục đích rõ ràng. Thay vào đó, thỉnh thoảng, anh chỉ đăng những câu nói vui, mang tính hài hước để mang lại niềm vui cho khán giả.

Anh Tú cũng cho rằng, khi một người chưa có người yêu, việc nhắn tin, trò chuyện với nhiều người không phải là điều quá bất thường. Đó đơn giản chỉ là quá trình tìm kiếm sự đồng điệu.

“Việc nhắn tin với nhiều người chưa hẳn là tình yêu, mà chỉ là một sự tiếp cận ban đầu. Khi mình thấy người đó dễ thương, nói chuyện hợp, "cùng tần số" thì mới tiếp tục tìm hiểu. Sau đó, nếu muốn đi sâu hơn thì mình mới sàng lọc và tìm hiểu kỹ hơn”, anh nói.