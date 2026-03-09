'Bom tấn' về thảm họa thiên thạch 'Greenland' trở lại, 'siêu phẩm' Hollywood quy tụ 'dàn sao' hạng A thực lực

Gerard Butler hứa hẹn "chiêu đãi" các hành động mãn nhãn

"Bom tấn" về thảm họa thiên thạch Greenland 2: Đại di cư đã chính thức trở lại, hứa hẹn nối tiếp thành công vang dội của phần phim trước đó. Greenland: Thảm họa thiên thạch (2020) bất ngờ tạo nên "cú hit" phòng vé ngay trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Phần phim đầu tiên nhanh chóng cán mốc doanh thu 52,3 triệu đôla, sau khi công chiếu rộng rãi trên 28 quốc gia.

Phần 2 lấy bối cảnh 5 năm sau cú va chạm thiên thạch thảm khốc của phần một, hầm trú ẩn đã không còn an toàn và nhân loại một lần nữa đứng trước bờ vực bị xóa sổ. Lúc này, gia đình Garrity buộc phải rời khỏi nơi trú ẩn và bắt đầu cuộc đại di cư về một vùng đất mới. Mỗi chặng đường của cả gia đình đều khắc nghiệt và đầy rẫy hiểm nguy.

Greenland 2: Đại di cư vẫn giữ nguyên bộ đôi diễn viên ăn ý từ phần phim trước đó với Gerard Butler trong vai kỹ sư xây dựng John Garrity và Morena Baccarin trong vai người vợ Allison. Ở phần một, người đàn ông trụ cột của gia đình Garrity đã gây ấn tượng cho khán giả bằng sự quyết đoán, luôn mạnh mẽ bảo vệ gia đình.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm thăng trầm nơi kinh đô điện ảnh Hollywood, nam tài tử Gerard Butler hứa hẹn sẽ tiếp tục "chiêu đãi" người xem một màn trình diễn ấn tượng. Gerard Butler là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua danh xưng “ông hoàng thất thủ”, khi liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim hành động, thảm họa, như sử thi 300, Nhà Trắng thất thủ, Bay vào tử địa.

Sánh đôi cùng Gerard Butler là Morena Baccarin, trong vai người vợ Allison, cũng không kém phần kiên cường. Diễn xuất tròn trịa của Morena Baccarin góp phần hoàn thiện câu chuyện phim, đẩy cảm xúc lên cao trào. Trước đó, người đẹp lai để lại dấu ấn trong lòng khán giả bằng những vai diễn ăn khách như Deadpool, hay phim truyền hình ăn khách Gotham.

Màn hợp tác đáng chờ giữa Jessie Buckley và Christian Bale

Cô dâu! có tiêu đề gốc là The bride!, không chỉ gây ấn tượng bởi câu chuyện đậm tính gothic mà còn ghi điểm nhờ những tên tuổi Hollywood thực lực. Trong khi đó, Maggie Gyllenhaal trở lại đảm nhiệm vai trò biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất.

Ý tưởng về bộ phim bắt nguồn từ một khoảnh khắc rất tình cờ. Khi nhìn thấy hình xăm Cô dâu Frankenstein tại một bữa tiệc, Maggie Gyllenhaal chợt nhận ra nhân vật này thấp thoáng những dấu ấn của văn hóa đại chúng thời nay. Lần đầu xem The Bride of Frankenstein, nhân vật The Bride lại xuất hiện quá ngắn ngủi, gần như không có cơ hội cất lên tiếng nói của riêng mình và thể hiện bản thân.

Từ đó, Gyllenhaal đặt ra một giả định táo bạo rằng, nếu giữ nguyên khung truyện cũ nhưng trao cho Cô dâu quyền tự quyết thật sự, để cô có nhu cầu của bản thân mình, có trí tuệ và khát vọng, cả sự mong manh lẫn sức mạnh nội tại, thì câu chuyện sẽ rẽ theo hướng nào?

Đây là lần thứ hai Jessie Buckley hợp tác cùng đạo diễn Maggie Gyllenhaal, sau The lost daughter, nơi cô vào vai Leda thời trẻ và nhận đề cử Oscar cho màn trình diễn ấn tượng này.

Gần đây, Buckley đảm nhận vai nữ chính Agnes Shakespeare trong Hamnet của đạo diễn Chloé Zhao, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Maggie O’Farrell và giành loạt giải lớn như Quả cầu Vàng, BAFTA, Critics’ choice và Actor award.

Người đồng hành cùng Cô dâu là Frankenstein, một sinh vật được tạo nên từ xác chết nhưng mang tri giác và trí tuệ, tồn tại suốt hơn một thế kỷ trong trạng thái lạc loài. Sánh đôi cùng Jessie Buckley là “người dơi” Christian Bale. Anh là diễn viên đa tài, với khả năng biến hóa trong nhiều vai diễn và thể loại phim.

Phim còn có sự tham gia của Peter Sarsgaard và Penélope Cruz đồng hành trong tuyến nhân vật điều tra, Jake Gyllenhaal vào vai "ngôi sao" điện ảnh Ronnie Reed, Annette Bening vào vai tiến sĩ Euphronious...