Hậu quả sau sự ra đi của Heeseung nhóm Enhypen

Quyết định rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo của Lee Heeseung (24 tuổi), thành viên chủ chốt của nhóm nhạc nam thế hệ thứ tư ENHYPEN, đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ và ngành công nghiệp K-pop.

Trước đó, vào ngày 10/3, Belift Lab đã chính thức xác nhận sự ra đi của Heeseung. Công ty giải thích rằng, đã có những cuộc thảo luận về định hướng và mục tiêu tương lai của ENHYPEN, trong đó rõ ràng là Heeseung có một con đường âm nhạc riêng biệt mà anh ấy muốn theo đuổi.

Heeseung cũng đã trực tiếp gửi thư viết tay tới người hâm mộ trên Weverse, tiết lộ rằng, anh đã dành rất nhiều thời gian để thảo luận về tương lai của mình với công ty và những người khác, trước khi đưa ra quyết định khó khăn này.

Bất chấp những lời giải thích, tính chất bất ngờ của thông báo đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng. Trong khi một số người đang tổ chức biểu tình kêu gọi anh trở lại, những người khác lại bày tỏ nhiều phản ứng trái chiều trên mạng, với các bình luận từ việc thông cảm cho cảm xúc của người hâm mộ đến việc đặt câu hỏi về hiệu quả của các hành động biểu tình. Vào ngày 11/3 (giờ Hàn Quốc), một số người hâm mộ đã tiết lộ trên mạng xã hội rằng, họ đang chuẩn bị một cuộc biểu tình bằng xe tải để yêu cầu Heeseung quay trở lại nhóm. Người hâm mộ cũng đã đưa ra một tuyên bố gửi đến công ty quản lý Belift Lab của nhóm, kêu gọi công ty xem xét lại quyết định này.

Người hâm mộ càng cảm thấy hoang mang hơn trước quyết định này, bởi vì nhóm đang trên đà phát triển. ENHYPEN đã duy trì được độ nổi tiếng cao, gần đây đạt được cột mốc hai triệu bản bán ra lần thứ tư, với mini-album thứ bảy, THE SIN: VANISH. Năm ngoái, họ đã đạt được cột mốc ba triệu bản bán ra đầu tiên, với album đầy đủ thứ hai, ROMANCE: UNTOLD, và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, WALK THE LINE, đã thu hút hơn 670.000 người hâm mộ, mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của họ.

Đặc biệt, Heeseung là giọng ca chính và là thành viên quan trọng của nhóm nhạc, vì vậy, người hâm mộ bày tỏ cả sự thất vọng và 'sốc'. Các cộng đồng trực tuyến và mạng xã hội tràn ngập những bình luận như: Tôi không thể tưởng tượng Enhypen thiếu Heeseung; Tin tức đột ngột này vẫn chưa thể tin được; Thật đáng tiếc khi cậu ấy có thể cân bằng giữa hoạt động nhóm và sự nghiệp solo; Heeseung thực chất là giọng ca chính của nhóm, đảm nhận những phần quan trọng trong nhiều bài hát và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các buổi biểu diễn trực tiếp của ENHYPEN. Là người hâm mộ, thật khó để hiểu được quyết định đột ngột rời nhóm của anh ấy; Heeseung là thành viên lớn tuổi nhất của nhóm kể từ khi ra mắt và đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nhóm thông qua sự tận tâm của anh ấy cả trên và ngoài sân khấu; Với những đợt quảng bá quan trọng phía trước, việc mất đi một giọng ca chủ chốt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các màn trình diễn và đội hình sân khấu của nhóm... Ngược lại, cũng có những lời ủng hộ như: "Chúng tôi ủng hộ con đường âm nhạc mà cậu ấy muốn theo đuổi", và "Chúng tôi mong chờ sự nghiệp solo của cậu ấy".

Người hâm mộ cũng đang xem xét lại một số sự kiện dẫn đến thông báo rời nhóm. Gần đây, Enhypen đã hủy bỏ một sự kiện ký tặng người hâm mộ do vấn đề sức khỏe, và giữa những lo ngại liên tục về sức khỏe của các thành viên, tin tức về việc Heeseung rời nhóm càng làm tăng thêm sự hoang mang trong cộng đồng người hâm mộ.

Tin tức này nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ trong cộng đồng người hâm mộ Hàn Quốc mà còn lan truyền đến các phương tiện truyền thông quốc tế. Tờ Hollywood Reporter, một ấn phẩm giải trí của Mỹ, đã đưa tin về thông báo chính thức của Belift Lab, cho biết, Heeseung sẽ rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo. Các phương tiện truyền thông âm nhạc và kinh doanh toàn cầu như Billboard và Forbes cũng đưa tin, bày tỏ sự quan tâm đến sự thay đổi cấu trúc nhóm và các hoạt động trong tương lai. Một số phương tiện truyền thông nước ngoài ca ngợi quyết định này là một bước ngoặt quan trọng cho hướng đi tương lai của ENHYPEN.