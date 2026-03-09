Lim Young Woong mới là 'biểu tượng thời đại' của làng nhạc Hàn Quốc hiện nay

Theo Melon ngày 8/3, 11 ca khúc trong album đầy đủ thứ hai của Lim Young Woong, IM HERO 2, đã cùng nhau vượt qua 900 triệu lượt stream tích lũy trên nền tảng âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc này. Thành tích này phản ánh cả sự ủng hộ liên tục từ người hâm mộ của anh, Hero Generation, và sự phổ biến rộng rãi của album đối với người nghe.

Cột mốc này được thúc đẩy bởi sự thành công đồng đều của các ca khúc trong album, dẫn đầu là bài hát chủ đề Eterrnal Moment. Các bài hát như ULSSIGU, do Lim Young Woong tham gia viết lời, cùng với Unread và Melody for You, tiếp tục nhận được lượt nghe ổn định, góp phần vào sự nổi tiếng lâu dài của album.

Đáng chú ý, các bài hát trong album vẫn duy trì được lượng stream mạnh mẽ ngay cả sau một thời gian dài phát hành. Mặc dù chúng đã thống trị các bảng xếp hạng khi mới ra mắt, nhiều bài hát vẫn tiếp tục giữ thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng stream hiện nay.

Lim Young Woong cũng đã vượt qua kỷ lục 13,48891 tỷ lượt stream của BTS trên Melon, nền tảng âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc, với tổng số lượt stream tích lũy là 13,4907 tỷ, trở thành người đứng đầu mọi thời đại. Điều này đã phá vỡ kỷ lục vô song do nhóm nhạc toàn cầu BTS nắm giữ trong một thời gian dài, và là một kỷ lục chưa từng có đối với một nghệ sĩ solo khi vượt qua một nhóm nhạc và đạt vị trí số một.

Điều khiến thành tích đứng đầu này càng trở nên đáng nể hơn chính là khoảng thời gian cần thiết để đạt được nó. Trong khi BTS xây dựng kỷ lục này trong khoảng 13 năm kể từ khi ra mắt năm 2013, trong khi Lim Young Woong chỉ mất có trong vòng 5 đến 6 năm, khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình. Điều này một lần nữa chứng minh rằng âm nhạc của Lim Young Woong là một "siêu hit" vượt ra ngoài phạm vi fandom cụ thể và gây được tiếng vang trên toàn quốc. Theo các chuyên gia nhận định: "Thành tích này không thể đạt được chỉ nhờ sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ. Đây là kết quả của sự nhạy cảm độc đáo, khả năng thanh nhạc xuất sắc và sức hút cá nhân của Lim Young Woong, điều này gây được tiếng vang với mọi lứa tuổi và giới tính, ăn sâu vào cuộc sống thường nhật của công chúng". Sau khi vượt mốc 10 tỷ lượt stream tích lũy trên Melon, Lim Young Woong đã gia nhập "Câu lạc bộ Kim cương". Với việc giành lại vị trí số 1 này, anh đã khẳng định vị thế là "ngôi sao hàng đầu" không thể tranh cãi của làng nhạc Hàn Quốc.