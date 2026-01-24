Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyện gì khiến Phương Anh Đào 'vỡ lẽ' về con người thật của đàn anh Quách Ngọc Ngoan?

Bình Nguyễn
SVO - Nhà sản xuất của 'Báu vật trời cho' chính thức giới thiệu tập hậu trường về phân cảnh hành động then chốt của Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan.

Đây cũng là lần hiếm hoi khán giả được chứng kiến Phương Anh Đào bước ra khỏi "vùng an toàn" để thử sức với những pha hành động đòi hỏi thể lực, tâm lý và sự chính xác cao. Lần đầu làm việc cùng Quách Ngọc Ngoan, nữ diễn viên không giấu được những cảm xúc ban đầu đầy e dè.

1000040830.png

Phương Anh Đào thẳng thắn: “Ban đầu, khi chưa gặp anh Ngoan, tôi nghĩ anh là người khó tính, "ngầu" và sẽ tương đối khó để nói chuyện và thảo luận về nhân vật. Dù vậy, ra đến nơi, thấy anh Ngoan lại là một con người khác”.

1000040836.png

Trên phim trường, Quách Ngọc Ngoan thường xuyên pha trò, tạo không gian thoải mái cho cả đoàn, đặc biệt là giúp bạn diễn bớt áp lực trước những cảnh quay. Nam diễn viên cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng cho vai diễn phản diện của mình, từ tâm lý nhân vật đến từng chuyển động cơ thể.

1000040835.png

Anh chia sẻ cảm nhận về một phân đoạn then chốt: “Tôi ấn tượng với phân cảnh ông Thiên mời Ngọc về nhà uống rượu, sau đó xảy ra một cuộc xung đột rất căng thẳng. Cuối cùng, ông Thiên phải nhận một cái kết rất khủng khiếp với một người đàn ông”.

1000040827.png

Một chi tiết khiến khán giả đặc biệt chú ý là việc ê kíp quyết định sử dụng đạo cụ gần với thực tế nhất có thể. Trong phân cảnh cao trào, Phương Anh Đào phải cầm một con dao thật. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô, trong khi Quách Ngọc Ngoan cũng không giấu được cảm giác sợ hãi khi lưỡi dao tiến sát mình. Chính phản ứng tự nhiên này lại trở thành yếu tố giúp cảnh quay đạt được độ chân thực cần thiết, phù hợp với tinh thần chung của bộ phim.

1000040833.png

Đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ quan điểm làm nghề của ê kíp: “Với bộ phim này, ê kíp đặt chủ đề là chân thành. Chính vì vậy, tất cả mọi thứ trong phim đều phải "gần như thật" nhất. Và rất may mắn, những lựa chọn đó đều đưa ra được một kết quả mỹ mãn”.

Phương Anh Đào trải lòng về con đường nghệ thuật mà cô đang theo đuổi: “Tôi đã tham gia 5, 6 phim điện ảnh rồi và đang rất mong muốn được làm những thứ khác mình trước đây. Trong những năm qua, tôi cũng nhận được những lời mời, nhưng tôi xin lỗi các anh chị vì không thể nhận".

1000040828.png

"Tôi không muốn phải diễn một vai mà bản thân cảm thấy từng xuất hiện trong một bộ phim nào đó của tôi trước đây. Tôi muốn sống một cuộc đời chưa từng được trải qua trước đây thông qua nhân vật. Chắc chắn, mọi thứ tôi làm sẽ có trao đổi với đạo diễn, biên kịch và các bạn diễn để tôi có thể có được những góc nhìn mới".

Bình Nguyễn
#Quách Ngọc Ngoan #Phương Anh Đào #phim Báu vật trời cho #Báu vật trời cho #Phim Tết #đường đua phim Tết #Tết 2026 #Tết Bính Ngọ

