Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Đứng trước cột mốc 12 năm sự nghiệp, Hòa Minzy quyết 'chơi tất tay' với fancon thu hút hàng nghìn khán giả

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hòa Minzy chấp nhận bù lỗ làm fancon hướng đến giá trị nghệ thuật bền vững.

Mở màn năm 2026, Hoà Minzy quyết "chơi lớn" tổ chức fancon (fan meeting và concert), với tên gọi Bắc Bling, dù được coi như một buổi họp fan nhưng lại mang tầm vóc của một concert. Lần này, cũng với ê kíp của đạo diễn Trần Thành Trung, fancon hứa hẹn hoành tráng, hiện đại không thua kém bất kỳ concert nào. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi sẽ mang tất cả những gì hay nhất, đẹp nhất để tỏa sáng”.

1000040802.jpg

Ban tổ chức cho biết, chương trình chia ra 18 hạng vé, đặt theo tên các bài hát mà Hòa Minzy từng phát hành, với mức giá từ 1,2 đến 4 triệu đồng. Trong các ngày mở bán, Hòa Minzy như "ngồi trên đống lửa" bởi sợ "show ế". Cô thở phào mỗi lần ê kíp thông báo nhiều khu vực nhanh chóng hết vé.

1000040810.jpg

Fancon được Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn, phần ánh sáng do Long Kenji đảm nhận. Ba giám đốc âm nhạc của show gồm Hoài Sa, Masew, Mew Amazing. Dàn khách mời của fancon gồm nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Quốc Thiên, Đức Phúc, Erik, Tuấn Cry, rapper Suboi, Rhyder.

1000040808.jpg

Nữ ca sĩ khẳng định, đây không chỉ là một buổi giao lưu người hâm mộ thông thường, mà là một sân khấu trình diễn chuyên nghiệp. Nơi cô tự đặt ra thử thách cho chính mình để vượt qua những thành công rực rỡ của năm 2025.

1000040809.jpg

Để nâng cấp bản thân, Hòa Minzy đã “tất tay” đầu tư chỉn chu, từ trang phục thiết kế riêng, đến dàn dựng sân khấu hoành tráng và những màn trình diễn đậm chất văn hóa Việt. Điều này nhằm đảm bảo mỗi lần khán giả gặp lại cô đều là một trải nghiệm khác biệt, không bao giờ nhàm chán.

1000040804.jpg

Tâm huyết của Hòa Minzy còn nằm ở sự cầu toàn dành cho chất lượng show diễn. Dù đối mặt với áp lực thời gian lẫn nhiều thứ “không tên”, dẫn đến căng thẳng và mất ngủ, cô vẫn kiên trì cùng ê kíp làm việc “với 1.000% sức lực”.

1000040811.jpg

Đáng nói hơn, dù đầu tư "khủng" về quy mô và dàn khách mời là những nghệ sĩ gắn kết thân thiết nhất trong sự nghiệp, Hòa Minzy vẫn quyết định giữ mức giá vé tương đương một buổi fan meeting. Đây là một sự hy sinh về lợi nhuận để đổi lấy sự tiếp cận dễ dàng nhất cho những người yêu thương cô. Điều này minh chứng cho tư duy làm nghề của cô là đặt cảm xúc và trải nghiệm của khán giả lên trên hết.

1000040812.jpg

Sau cùng, động lực lớn nhất để Hòa Minzy kiên cường đi qua những khó khăn chính là lòng biết ơn. Cô xúc động đến nghẹn lòng khi biết những khán giả từ nước ngoài hay các tỉnh xa đã phải thay đổi lịch trình về Tết để kịp hội ngộ cùng cô vào ngày diễn ra fancon 1/2/2026. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Tôi sẽ mang tất cả những gì hay nhất, đẹp nhất để tỏa sáng”.

Thuận Tùng
#Hoà Minzy #ca sĩ Hoà Minzy #fancon #Fancon Bắc Bling

Xem thêm

Cùng chuyên mục