Đứng trước cột mốc 12 năm sự nghiệp, Hòa Minzy quyết 'chơi tất tay' với fancon thu hút hàng nghìn khán giả

Mở màn năm 2026, Hoà Minzy quyết "chơi lớn" tổ chức fancon (fan meeting và concert), với tên gọi Bắc Bling, dù được coi như một buổi họp fan nhưng lại mang tầm vóc của một concert. Lần này, cũng với ê kíp của đạo diễn Trần Thành Trung, fancon hứa hẹn hoành tráng, hiện đại không thua kém bất kỳ concert nào. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi sẽ mang tất cả những gì hay nhất, đẹp nhất để tỏa sáng”.

Ban tổ chức cho biết, chương trình chia ra 18 hạng vé, đặt theo tên các bài hát mà Hòa Minzy từng phát hành, với mức giá từ 1,2 đến 4 triệu đồng. Trong các ngày mở bán, Hòa Minzy như "ngồi trên đống lửa" bởi sợ "show ế". Cô thở phào mỗi lần ê kíp thông báo nhiều khu vực nhanh chóng hết vé.

Fancon được Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn, phần ánh sáng do Long Kenji đảm nhận. Ba giám đốc âm nhạc của show gồm Hoài Sa, Masew, Mew Amazing. Dàn khách mời của fancon gồm nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Quốc Thiên, Đức Phúc, Erik, Tuấn Cry, rapper Suboi, Rhyder.

Nữ ca sĩ khẳng định, đây không chỉ là một buổi giao lưu người hâm mộ thông thường, mà là một sân khấu trình diễn chuyên nghiệp. Nơi cô tự đặt ra thử thách cho chính mình để vượt qua những thành công rực rỡ của năm 2025.

Để nâng cấp bản thân, Hòa Minzy đã “tất tay” đầu tư chỉn chu, từ trang phục thiết kế riêng, đến dàn dựng sân khấu hoành tráng và những màn trình diễn đậm chất văn hóa Việt. Điều này nhằm đảm bảo mỗi lần khán giả gặp lại cô đều là một trải nghiệm khác biệt, không bao giờ nhàm chán.

Tâm huyết của Hòa Minzy còn nằm ở sự cầu toàn dành cho chất lượng show diễn. Dù đối mặt với áp lực thời gian lẫn nhiều thứ “không tên”, dẫn đến căng thẳng và mất ngủ, cô vẫn kiên trì cùng ê kíp làm việc “với 1.000% sức lực”.

Đáng nói hơn, dù đầu tư "khủng" về quy mô và dàn khách mời là những nghệ sĩ gắn kết thân thiết nhất trong sự nghiệp, Hòa Minzy vẫn quyết định giữ mức giá vé tương đương một buổi fan meeting. Đây là một sự hy sinh về lợi nhuận để đổi lấy sự tiếp cận dễ dàng nhất cho những người yêu thương cô. Điều này minh chứng cho tư duy làm nghề của cô là đặt cảm xúc và trải nghiệm của khán giả lên trên hết.

Sau cùng, động lực lớn nhất để Hòa Minzy kiên cường đi qua những khó khăn chính là lòng biết ơn. Cô xúc động đến nghẹn lòng khi biết những khán giả từ nước ngoài hay các tỉnh xa đã phải thay đổi lịch trình về Tết để kịp hội ngộ cùng cô vào ngày diễn ra fancon 1/2/2026. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Tôi sẽ mang tất cả những gì hay nhất, đẹp nhất để tỏa sáng”.