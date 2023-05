Cứ tưởng phim hài, 'bom tấn' mở màn mùa Hè 2023 lại khiến khán giả phải đẫm lệ

SVVN - Khi ai nấy đinh ninh rằng 'Guardians of the Galaxy Vol. 3' tiếp tục đầy ắp tiếng cười, thì bộ phim lại ‘quay xe” khiến mọi người khóc nấc trong rạp.

Nội dung Guardians of the Galaxy Vol. 3 tiếp nối các sự kiện trong phần ngoại truyện The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) khi các Vệ binh đã “an cư lạc nghiệp” tại Knowhere. Thế nhưng, Adam Warlock - đứa con trai của Nữ tư tế Ayesha tộc Sovereign - bất ngờ tấn công khiến Rocket bị thương nặng.

Cả nhóm vệ binh buộc phải kết hợp với Gamora nhằm tìm lại những mối liên hệ trong quá khứ và cứu mạn người đồng đội thân thiết. Vì thế mà họ phải chạm trán phản diện High Evolutionary, đồng thời biết được câu chuyện bi thương của Rocket.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 diễn ra hai câu chuyện song song xoay quanh hành trình giải cứu Rocket của nhóm Vệ binh và nguồn gốc của cậu. Hóa ra, tay lính đánh thuê bất cần và không ngán một ai từng là một con gấu mèo yếu ớt và hiền lành. Rocket trở thành vật thí nghiệm vô nhân tính để tạo ra giống loài hoàn hảo của High Evolutionary.

Cậu cũng có những người bạn đầu tiên của mình là rái cá Lylla, hải cẩu Teefs và thỏ Floor. Họ đều là những con vật có hình thù kỳ dị do High Evolutionary tạo ra nhưng bên trong lại là một tâm hồn ngây thơ, trong sáng và mơ một ngày được nhìn thấy bầu trời của thế giới mới như lời hứa hẹn xa vời.

Đạo diễn James Gunn rất khéo léo xây dựng hình ảnh tình bạn đáng yêu giữa những con thú bị ruồng bỏ, sự rụt rè của Rocket, nét tăng động vô tri của Floor hay ngốc nghếch của Teefs. Để rồi khi thảm họa ập đến, người xem dễ dàng bật khóc trước những bi thương mà họ gặp phải. Hóa ra, bất kỳ sinh vật nào cũng khao khát tình yêu thương, có bạn bè hay được thuộc về một nơi nào đó.

Dù vẻ ngoài có xấu xí, đáng sợ hay thậm chí hung dữ như đám quái vật Abilisk thì vẫn đều có những cảm xúc, suy nghĩ riêng. Cuối cùng, người hâm mộ cũng có thể an lòng khi Rocket đã dám đối mặt với quá khứ và cởi bỏ được nỗi đau suốt bao lâu qua. Cậu cũng đã tìm được gia đình thực sự của mình - những người có thể mạo hiểm tính mạng và bất chấp tất cả cùng chàng gấu mèo “vào sinh ra tử”.