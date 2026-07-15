Cụm sân pickleball nào được Quang Dương đánh giá là “The Best” ở Việt Nam hiện nay?

Sau khi trực tiếp tranh tài tại AOPC 2026 – Fitgon Cup, VĐV Quang Dương dành nhiều lời khen cho Swin Pickleball Quận 7 và đánh giá đây là cụm sân “The Best" tại Việt Nam. Trong khi đó, VĐV Lý Hoàng Nam nhận xét địa điểm này đáp ứng tốt các tiêu chuẩn thi đấu, từ độ nảy của bóng, kích thước sân đến không gian di chuyển.

Điểm hẹn của nhiều VĐV hàng đầu Việt Nam và châu Á

Giải Vô địch Pickleball châu Á mở rộng 2026 – AOPC 2026, tranh Cúp Fitgon, vừa diễn ra tại Swin Pickleball Quận 7, TP.HCM. Giải đấu thu hút đông đảo VĐV trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật của pickleball Việt Nam và khu vực châu Á như Quang Dương, Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh cùng nhiều VĐV giàu kinh nghiệm khác. Sự góp mặt của các VĐV có trình độ chuyên môn cao đã mang đến nhiều trận đấu tốc độ, quyết liệt và giàu tính chiến thuật. Các nội dung thi đấu từ đơn nam, đơn nữ đến đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Không chỉ là dịp để các VĐV cạnh tranh thành tích, AOPC 2026 – Fitgon Cup còn tạo điều kiện để các VĐV Việt Nam giao lưu, cọ xát và thi đấu với những đối thủ mạnh trong khu vực. Sau những ngày tranh tài sôi động, giải đấu đã khép lại tốt đẹp, tìm ra những VĐV và cặp VĐV có phong độ xuất sắc, xứng đáng bước lên bục vinh quang ở từng nội dung.

Quang Dương/H. Rajesh Mehta gặp Lý Hoàng Nam/Nicholas Khamphi.

Swin Pickleball Quận 7 đáp ứng giải đấu quy mô lớn

Việc được lựa chọn làm địa điểm tổ chức AOPC 2026 – Fitgon Cup là dấu mốc đáng chú ý đối với Swin Pickleball Quận 7, cụm sân mới đi vào hoạt động tại khu vực phía Nam TP.HCM. Theo thông tin từ đơn vị vận hành, tổ hợp có tổng cộng 26 sân, bao gồm 18 sân tiêu chuẩn, 7 sân Premium và một Central Court dành cho các trận đấu quan trọng, hoạt động sự kiện, ghi hình và phát sóng trực tiếp.

Số lượng sân lớn giúp Ban tổ chức chủ động triển khai nhiều trận đấu cùng lúc, hạn chế thời gian chờ đợi và đáp ứng lịch thi đấu liên tục của một giải đấu có đông VĐV tham dự. Central Court là khu vực trung tâm của tổ hợp, được sử dụng cho những trận đấu có tính chất quan trọng, đặc biệt là các vòng đấu chuyên môn cao và những trận chung kết thu hút đông khán giả. Bên cạnh số lượng sân, Swin Pickleball Quận 7 còn được đầu tư hệ thống mái che, chiếu sáng, khu vực khởi động, không gian nghỉ ngơi và các tiện ích hỗ trợ VĐV trong suốt thời gian thi đấu.

Đối với một giải đấu có lịch trình kéo dài nhiều ngày, công tác tổ chức không chỉ phụ thuộc vào chất lượng mặt sân mà còn đòi hỏi khả năng điều phối, phân luồng, phục vụ VĐV và bố trí không gian hợp lý. Việc AOPC 2026 – Fitgon Cup diễn ra thuận lợi cho thấy Swin Pickleball Quận 7 bước đầu đáp ứng được yêu cầu tổ chức một sự kiện pickleball có quy mô lớn, quy tụ nhiều VĐV trong nước và quốc tế.

VĐV Quang Dương và đồng đội.

Quang Dương đánh giá Swin Quận 7 là “The Best" tại Việt Nam

Sau thời gian trực tiếp tập luyện và thi đấu tại AOPC 2026 – Fitgon Cup, VĐV Quang Dương dành nhiều lời khen cho điều kiện thi đấu tại Swin Pickleball Quận 7. Theo nội dung được đăng tải trên kênh truyền thông của đơn vị vận hành sân, Quang Dương cho biết anh đã thi đấu và trải nghiệm nhiều cụm sân lớn nhỏ tại Việt Nam.

Khi được hỏi về cảm nhận đối với địa điểm tổ chức AOPC 2026, Quang Dương đánh giá Swin Pickleball Quận 7 là “The Best” tại Việt Nam. Nhận xét của Quang Dương thu hút sự chú ý bởi anh là VĐV có nhiều kinh nghiệm thi đấu, từng tham dự các giải pickleball trong và ngoài nước, đồng thời có cơ hội trực tiếp trải nghiệm điều kiện sân bãi tại nhiều địa điểm khác nhau.

Đối với các VĐV chuyên nghiệp, trải nghiệm thi đấu không chỉ nằm ở quy mô hay hình thức của cụm sân. Chất lượng mặt sân, ánh sáng, không gian di chuyển, không khí vô cùng thoáng mát và khả năng tổ chức cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ và hiệu quả thi đấu. Vì vậy, lời đánh giá của Quang Dương được xem là sự ghi nhận đáng chú ý đối với một cụm sân mới đi vào vận hành và vừa trải qua phép thử đầu tiên ở quy mô giải đấu lớn.

VĐV Lỹ Hoàng Nam.

Lý Hoàng Nam: “Đây là một cụm sân chuẩn”

Bên cạnh Quang Dương, VĐV Lý Hoàng Nam cũng đưa ra những nhận xét tích cực sau quá trình trực tiếp thi đấu tại Swin Pickleball Quận 7. Theo chia sẻ của Lý Hoàng Nam, đây là một cụm sân “chuẩn”, đáp ứng tốt nhiều tiêu chí quan trọng phục vụ tập luyện và thi đấu.

VĐV này đánh giá tích cực chất lượng mặt sân và độ nảy của bóng. Độ nảy ổn định giúp VĐV dễ dàng phán đoán tình huống, chủ động xử lý bóng và triển khai chiến thuật trong suốt trận đấu. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng ở những nội dung có trình độ chuyên môn cao, khi tốc độ trận đấu nhanh và mỗi tình huống bóng đều đòi hỏi phản xạ chính xác.

Ngoài chất lượng mặt sân, Lý Hoàng Nam cũng dành lời khen cho độ rộng, chiều dài và khoảng không gian xung quanh sân. Kích thước sân và khoảng trống được bố trí hợp lý giúp các VĐV có thể di chuyển thoải mái, thực hiện các bước chạy ngang, lùi sâu về cuối sân hoặc tăng tốc lên khu vực gần lưới mà không có cảm giác bị bó hẹp. Không gian di chuyển rộng rãi còn góp phần hạn chế nguy cơ va chạm, giúp VĐV tự tin thực hiện những tình huống phòng thủ, cứu bóng hoặc thay đổi hướng di chuyển với cường độ cao.

Nhận xét của Lý Hoàng Nam cho thấy một cụm sân phục vụ thi đấu chuyên nghiệp cần đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí, từ chất lượng mặt sân, độ nảy của bóng đến kích thước và không gian vận động thực tế.

Trải nghiệm của VĐV là thước đo quan trọng

Những đánh giá từ Quang Dương và Lý Hoàng Nam cho thấy chất lượng của một cụm sân pickleball không chỉ được đo bằng số lượng sân hay quy mô đầu tư. Điều quan trọng hơn là trải nghiệm thực tế của VĐV trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Một mặt sân có độ nảy ổn định giúp VĐV kiểm soát bóng tốt hơn. Không gian thi đấu đủ rộng giúp các tình huống di chuyển diễn ra tự nhiên, thoải mái và an toàn. Hệ thống ánh sáng đồng đều hỗ trợ khả năng quan sát bóng, đặc biệt trong những trận đấu kéo dài hoặc diễn ra vào buổi tối. Bên cạnh đó, khả năng tổ chức nhiều trận đấu đồng thời, bố trí khu vực khởi động, nghỉ ngơi và điều phối lịch thi đấu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm chung của VĐV.

Tại AOPC 2026 – Fitgon Cup, Swin Pickleball Quận 7 đã phải đáp ứng liên tục các yêu cầu về chuyên môn, vận hành và tổ chức trong nhiều ngày. Việc giải đấu diễn ra tốt đẹp là cơ sở thực tế để đánh giá năng lực của địa điểm đăng cai.

Phúc Huỳnh - Vivian Glozman gặp Lý Hoàng Nam - Roos Van Reek.

Công khai, minh bạch về các nhận xét

Để bảo đảm tính khách quan và minh bạch, cụm từ “The Best" tại Việt Nam của Quang Dương và nhận xét “cụm sân chuẩn” của Lý Hoàng Nam cần được hiểu là đánh giá cá nhân của các VĐV sau quá trình trực tiếp tập luyện, thi đấu tại Swin Pickleball Quận 7. Đây không phải kết quả của một bảng xếp hạng, cuộc bình chọn hoặc chương trình đánh giá sân pickleball độc lập.

Tuy nhiên, ý kiến từ những VĐV có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp vẫn là nguồn tham khảo có giá trị, bởi các VĐV là những người trực tiếp cảm nhận chất lượng mặt sân, độ nảy, ánh sáng, không gian di chuyển và điều kiện tổ chức. Những phản hồi tích cực cũng đặt ra yêu cầu để đơn vị vận hành tiếp tục kiểm soát và duy trì chất lượng, thay vì chỉ dừng lại ở dấu ấn của một giải đấu.

Dấu mốc mới của Swin Pickleball Quận 7

AOPC 2026 – Fitgon Cup là một trong những sự kiện quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Swin Pickleball Quận 7 sau khi cụm sân chính thức đi vào hoạt động. Sự kiện không chỉ quy tụ nhiều VĐV hàng đầu mà còn tạo nên những trận đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao và tìm ra những cái tên xứng đáng bước lên bục vinh quang.

Đối với Swin Pickleball Quận 7, việc được lựa chọn làm địa điểm đăng cai một giải đấu có quy mô khu vực là cơ hội để chứng minh năng lực tổ chức và chất lượng cơ sở vật chất trong điều kiện vận hành thực tế. Từ lời nhận xét “The Best” tại Việt Nam của Quang Dương đến đánh giá “cụm sân chuẩn” của Lý Hoàng Nam, Swin Pickleball Quận 7 đã nhận được những phản hồi tích cực từ các VĐV trực tiếp tranh tài tại AOPC 2026. Đây là sự ghi nhận đáng chú ý, đồng thời cũng là động lực để cụm sân tiếp tục duy trì tiêu chuẩn mặt sân, không gian thi đấu và chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.

Sau dấu mốc AOPC 2026 – Fitgon Cup, Swin Pickleball Quận 7 được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm đến dành cho hoạt động tập luyện, giao lưu và tổ chức những giải đấu pickleball chuyên nghiệp tại TP.HCM.

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM: Tên sân: Swin Pickleball Quận 7 Hotline: 0933 326 992 Địa chỉ: số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TP.HCM. Quy mô: Cụm sân có tổng cộng 26 sân, gồm 18 sân tiêu chuẩn, 7 sân Premium và một Central Court.



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