Tại sao một số người lại tránh nhìn thẳng vào mắt người khác?

SVO - Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài lý do tại sao mọi người không nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Khi giao tiếp với ai đó, cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt và giao tiếp bằng mắt cũng quan trọng không kém nội dung lời nói. Mặc dù người ta nói rằng cử chỉ chiếm 65% quá trình giao tiếp, nhưng vẫn có những người tránh nhìn vào mắt người khác trong khi trò chuyện.

Chứng sợ xã hội

Bạn có thể nhận biết ai đó mắc chứng sợ xã hội không chỉ qua cách họ nói chuyện mà còn qua cách họ nhìn vào mắt người khác.

Chứng sợ xã hội là nỗi sợ hãi phi lý nảy sinh trong một tình huống cụ thể. Phát biểu trước đám đông, chia sẻ không gian với nhiều người và giao tiếp với người lạ có thể là những tình huống khó chịu đối với người mắc chứng sợ xã hội.

Theo nghiên cứu, chứng sợ xã hội là một rối loạn rất phổ biến, ảnh hưởng đến 6,5% dân số. Vì nó biểu hiện mãn tính, nó không chỉ đơn thuần là sự nhút nhát mà còn gây ra sự khó chịu suốt đời trong công việc, tình bạn, trường học và thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, triệu chứng kinh điển của rối loạn lo âu xã hội, đó là tránh giao tiếp bằng mắt, lại khác nhau ở mỗi người.

Sự nhút nhát

Nhút nhát cũng là một triệu chứng của chứng sợ xã hội. Tất nhiên, không phải ai nhút nhát cũng mắc chứng sợ xã hội, nhưng họ có một số đặc điểm chung. Tự nhiên, sự nhút nhát biểu hiện khác nhau ở mỗi người.

Một số chuyên gia lưu ý rằng cả sự nhút nhát và chứng sợ xã hội đều liên quan đến việc tránh giao tiếp bằng mắt hoặc hoàn toàn tránh nhìn khi nói chuyện với người khác.

Bản thân sự nhút nhát không phải là một rối loạn, nhưng nó có thể làm suy giảm tương tác xã hội. Hơn nữa, vì điều này có thể phát triển thành lo âu hoặc trầm cảm, nên tốt nhất là nên tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp để vượt qua sự nhút nhát và ngăn ngừa những hậu quả này.

Vì Tự ti

Tự ti có thể ảnh hưởng đến cách một người tương tác với người khác. Cảm giác thua kém hoặc tự ti có thể ảnh hưởng đến cách một người liên hệ với người khác. Điều này bao gồm cả hành động đơn giản là tránh giao tiếp bằng mắt trong các cuộc trò chuyện.

Lòng tự trọng thấp, là tập hợp những nhận thức, cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực về bản thân, thể hiện rõ ràng trong quá trình giao tiếp.

Họ nói rất nhỏ, sợ bày tỏ ý kiến ​​hoặc quan điểm, cảm thấy không thoải mái trước đám đông và tránh giao tiếp bằng mắt. Người có lòng tự trọng thấp luôn sợ bị phán xét hoặc đánh giá, vì vậy họ cố gắng giữ kín đáo nhất có thể.

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)

Cuối cùng, những người không nhìn vào mắt người khác có thể mắc chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). ADHD là một tình trạng mãn tính với nhiều dấu hiệu khác nhau, có thể bắt đầu từ thời thơ ấu và kéo dài đến tuổi trưởng thành. Sự kết hợp của nhiều yếu tố dẫn đến việc tránh giao tiếp bằng mắt với người khác. Thêm vào đó, người bệnh cảm thấy khó khăn khi làm bài tập về nhà, dễ bị phân tâm, bồn chồn trong một số hoạt động nhất định và không thể làm theo hướng dẫn.

Đôi khi, không có lý do khách quan nào cho việc tránh giao tiếp bằng mắt. Một số người bỏ qua các cử chỉ, chẳng hạn như tránh giao tiếp bằng mắt để tập trung vào suy nghĩ của riêng mình. Trên thực tế, những tình huống tạm thời như sự xao nhãng do lo lắng, căng thẳng hoặc mệt mỏi cũng có thể là nguyên nhân.

May mắn thay, tất cả những tình huống trên đều có thể được giải quyết, và các mối quan hệ xã hội bình thường có thể được hình thành bằng cách học các kỹ năng tương tác trong giao tiếp.