Cuộc đời cũng giống như bánh xe muốn cho nó tiến về phía trước nhất định phải hành động

Mình đang theo học chuyên ngành Kiểm toán, nhưng tuy nhiên đây là ngành cần sự trau dồi kiến thức cũng như rất nhiều kinh nghiệm thực tế nên từ năm nhất, mình đã tập trung hơn vào các kiến thức nền ở trên lớp, cũng như chú ý cập nhật những thông tin đến từ các doanh nghiệp, công ty có kỳ tuyển thực tập sinh.

Bên cạnh chuyên ngành chính, mình cũng có đam mê, sở thích ở lĩnh vực Biên tập viên, MC - Người dẫn Chương trình. Mình đã có rất nhiều cơ hội được tham gia dẫn dắt ở một số chương trình lớn tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dần dần khi có kinh nghiệm, mình có thể kiếm thêm thu nhập từ việc dẫn chương trình, đạt giải cao ở các cuộc thi về Thuyết trình - MC và trở thành VJ part-time của Công ty Công nghệ. Nhờ “nghề cầm mic”, mình không chỉ có thêm thu nhập, thỏa mãn đam mê mà còn cải thiện được các kỹ năng mềm như khả năng giao tiếp, sự tự tin, rèn luyện việc nói trước công chúng, thậm chí là biết thêm về những lĩnh vực mà mình chưa bao giờ biết đến.

Đối với công việc làm thêm, mình nghĩ nếu các bạn có đủ tình yêu cũng như đam mê với nghề thì điều đó sẽ rất tốt và giúp phát triển bản thân, nhưng tuy nhiên, việc học vẫn là việc chính và sự ưu tiên của việc học là đầu tiên, nên mình sẽ không bao giờ để công việc làm thêm hay các hoạt động khác ảnh hưởng nhiều đến việc học tập.

Mình đã đọc được một câu rất hay như thế này: “Cuộc đời cũng giống như bánh xe, và muốn cho nó tiến về phía trước, ta nhất định phải hành động” và câu nói đó cũng dần trở thành mục tiêu mà mình luôn phấn đấu. Mình nghĩ rằng khi mới bắt đầu, bạn sinh viên nào cũng sẽ gặp nhiều khó khăn từ việc cân bằng thời gian giữa đi học và đi làm, khó khăn đến từ rào cản của gia đình hay về tài chính, và mình cũng vậy, nhưng mình luôn tin một điều đó là: Tất cả mọi thứ xảy ra với mình, đều là điều tuyệt vời nhất. Vậy nên những khó khăn đó, đôi khi là lúc để mình nhìn nhận lại vấn đề rõ ràng hơn, từ đó rút ra bài học và kinh nghiệm cho bản thân. Và trải qua thời gian, mình không ngại gặp khó khăn hay vấp ngã nữa vì từ những trở ngại đó, mình lại cải thiện được bản thân hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.

Trên quãng đường tiến tới những thành công đó, mình cảm thấy rất may mắn khi có sự đồng hành của những người bạn, những anh chị, họ đã đồng hành cùng mình thông qua các cuộc thi, đưa cho mình những lời khuyên mà mình rất trân quý. Có một nhóm bạn cùng nhau hoạt động và phát triển cũng là điều mình tâm đắc nhất trong suốt thời gian học đại học đến giờ.

Để sống có ích cho xã hội, trước tiên chúng ta cần sống có ích cho bản thân và gia đình, đơn giản chỉ là chúng ta làm những điều mình thích và giúp đỡ người thân, bạn bè của chúng ta khi có thể, không chỉ vậy, chúng ta cũng cần nâng cao giá trị của bản thân bằng cách cố gắng học tập và trau dồi kinh nghiệm, không chỉ trong sách vở mà còn là những kỹ năng mềm trong cuộc sống.

Mình đã tham gia vào dự án xã hội Đường Táo Quân từ khi mình còn học lớp 12, Đường Táo Quân là chương trình thường niên được biết tới rộng rãi vào mỗi dịp Tết đến, xuân về dành cho toàn bộ các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với trọng trách giữ gìn vẻ đẹp của cầu Long Biên và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường toàn dân mỗi dịp lễ Ông Công Ông Táo, Đường Táo Quân mang một sứ mệnh cao cả, trở thành thói quen và nếp suy nghĩ về bảo vệ môi trường cho người dân thủ đô. Là Ban Điều Hành của một dự án ý nghĩa như vậy, mình rất vui khi có thể lan tỏa những điều tích cực đó đến xã hội và tự hào hơn nữa khi người dân ở mọi lứa tuổi đều ủng hộ và khích lệ chúng mình.

Mình rất thích tham gia các hoạt động thiện nguyện ở các địa phương trên dải đất hình chữ S yêu thương, Hè năm 2022, mình có dịp được tham gia chương trình tình nguyện “Gom nắng gửi yêu thương - Hè 2022” do Ban Công tác Đoàn và Phát triển Đảng AEP tổ chức, thông qua chuyến đi, mình đã cùng thầy cô và các bạn sinh viên khác xây dựng, khánh thành những công trình ý nghĩa tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Mình còn cơ hội trở thành “giáo viên” trang bị cho các bạn học sinh những kiến thức về bảo vệ môi trường.

Tuổi thanh xuân của chúng ta chỉ có 1 lần, vậy nên chúng ta hãy tô vẽ cho bức tranh đó để tuổi trẻ của mình được trọn vẹn và đáng nhớ nhất. Ở môi trường năng động như các trường Đại học, mình tin đây sẽ là cơ hội lớn, là bước đệm tuyệt vời để chúng ta vững bước vào cuộc sống sau này, các bạn sinh viên hãy đừng ngại ngần, đừng rụt rè run sợ mà hãy tham gia vào các hoạt động ngoại khóa hay đi làm thêm để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân nhé!

Thành tích trong học tập:

- Điểm học tập: 3.6/4.0

- Sinh viên 5 Tốt Cấp Trường năm học 2021-2022

- Á Quân Cuộc thi Tôi lên Tiếng 2022

- Á Quân 2 Cuộc thi Khi Gen Z Bật Tiếng Nói 2022

- Top 6 Cuộc thi Tell me by your voice

- Top 30 Cuộc thi Vọng Podcast với chủ đề “Bình đẳng giới”

Thành tích trong các hoạt động:

- Ủy viên Ban Điều Hành Ban Phong trào Sinh viên 5 Tốt - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

- Phó Mảng Chuyên môn Mảng Phát Thanh - MC Ban Phát Thanh & Tuyên Truyền - NEU

- Thành viên Ban Công tác Đoàn và Phát triển Đảng AEP

- Trưởng Ban Tài chính - Đối ngoại dự án Đường Táo Quân 2023

- Đạt Giấy khen có Thành tích xuất sắc trong Công tác Tình nguyện Hè năm 2022 tại Xã Minh Quân, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

- Ban tổ chức, hỗ trợ Ban tổ chức, MC các chương trình của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như NEU Youth Festival 2022, NEUrON 2022, NEU Concert, Ngày Hội Học sinh, Sinh viên 9/1,...