Võ Điền Gia Huy: 'Tôi và Tam Triều Dâng đơn giản chỉ là phản ứng hoá học tốt'

Văn Sơn
SVO - Gần đây, Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng rộ lên tin đồn 'phim giả tình thật'. Anh đã có những chia sẻ thẳng thắn về công việc và tin đồn này cùng Sinh Viên Việt Nam.

Thời gian qua, trên mạng xã hội liên tiếp có nhiều hình ảnh lẫn video cho rằng Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng đang hẹn hò. Những hình ảnh của cả hai diễn viên xuất hiện đầy tình tứ.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-10.jpg

Trước những tin đồn "phim giả tình thật", Võ Điền Gia Huy thẳng thắn cho biết, anh và Tam Triều Dâng tham gia cùng dự án phim Vì mẹ anh phán chia tay: "Nếu có lời đồn, tức là khán giả tin rằng giữa chúng tôi có gì đó. Việc này thật ra lại tốt cho bộ phim". Đây là dự án nằm trong chiến lược làm nghề của cả hai. Vì vậy, có thể netizen đã nhiệt tình "đẩy thuyền".

img-20260311-222917.jpg

Tương tác tự nhiên, thoải mái giữa hai diễn viên đã dấy lên không ít nghi vấn “phim giả tình thật”. Tam Triều Dâng cho biết, trách nhiệm của diễn viên khi tham gia thể loại tình cảm là phải có “phản ứng hóa học tốt” để khán giả cảm nhận được cảm xúc chân thật: “Đây là một nhân vật thú vị và mới mẻ. Không chỉ vậy, tôi còn có thể trải nghiệm một tình yêu ngôn tình đúng nghĩa trong quá trình làm phim".

Giãi bày lý do tham gia dự án, Võ Điền Gia Huy cho biết, bản thân đã yêu thích nhân vật từ những lần đầu tiên đọc kịch bản: “Tôi đã đóng nhiều vai đánh đấm nên thời gian tới muốn khán giả có thể thấy mình ở giao diện nhẹ nhàng, tình cảm hơn”.

Nam diễn viên cũng lên tiếng xác nhận, Vì mẹ anh phán chia tay mới chính là bộ phim trùng lịch quay khiến anh không thể góp mặt trong Thỏ ơi! của Trấn Thành. Chứ không phải như lời đồn do Võ Điền Gia Huy chọn tham gia phim Ai thương ai mến của Thu Trang mà bỏ lỡ cơ hội này.

img-20260311-222937.jpg

Nói về cảm giác khi bỏ lỡ cơ hội đóng phim của đạo diễn Trấn Thành, Võ Điền Gia Huy hài hước chia sẻ: “Tôi có tiếc. Nhưng trong "cái mất" này, tôi cũng nhận được nhiều thứ, đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ báo chí và khán giả. Mọi người tìm hiểu, bày tỏ sự tiếc nuối và thắc mắc nếu tôi nhận phim kia thì sẽ như thế nào?”.

Thuộc thể loại hài - lãng mạn, Vì mẹ anh phán chia tay dài 16 tập, do Vũ Khắc Tuận làm đạo diễn. Phim kể về Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), thiếu gia “tinh ranh” giả liệt để né tránh cuộc hôn nhân với “người hợp mệnh” do mẹ sắp đặt theo lời “bề trên”.

vi-me-anh-phan-chia-tay-photobyvieon-8.png

Trớ trêu thay, người chăm sóc anh lại là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) - hộ lý “ma lanh”, oan gia thời đi học mười năm trước. Từ những va chạm mâu thuẫn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, cùng vượt qua định kiến số phận lẫn hiểm nguy để chứng minh tình yêu đích thực còn mạnh mẽ hơn mọi lời đoán định mê tín.

img-20260311-223110.jpg

Ngoài Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng, phim còn có sự tham gia của Hồng Ánh, NSƯT Mỹ Duyên, Thùy Anh, Trần Ngọc Vàng, Trung Lùn, Quốc Huy, Lê Phương, Ngọc Trai.

Văn Sơn
