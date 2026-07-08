Mỗi sự kiện là một ‘giảng đường đặc biệt’ của sinh viên tình nguyện

SVO - Từ các sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội thể thao đến những chương trình kỷ niệm mang ý nghĩa lịch sử, hàng trăm lượt sinh viên trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM tích cực tham gia với tinh thần xung kích, trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ. Mỗi hoạt động không chỉ là dịp để sinh viên đóng góp cho cộng đồng mà còn trở thành ‘giảng đường thực tiễn’ giúp rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và nuôi dưỡng niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Khi cống hiến là một cách học

Đằng sau mỗi sự kiện diễn ra thành công là sự đóng góp thầm lặng của hàng trăm tình nguyện viên. Với sinh viên trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM, những ngày đồng hành cùng các sự kiện lớn không chỉ là thực hiện nhiệm vụ được giao mà còn là cơ hội để vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và trưởng thành qua từng trải nghiệm.

Theo ThS Nguyễn Đắc Thịnh - Trưởng phòng Công tác sinh viên, Phục vụ cộng đồng, trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM, tinh thần xung kích ấy được hình thành từ truyền thống giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần tình nguyện và trách nhiệm xã hội mà nhà trường kiên trì bồi đắp thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên cùng quá trình học tập, rèn luyện.

Không đơn thuần là hoạt động tình nguyện, mỗi chương trình còn được xem như một “giảng đường thực tiễn”, nơi sinh viên được học những điều mà sách vở khó có thể truyền tải trọn vẹn.

250 sinh viên trường Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM tham gia hỗ trợ Kỷ niệm một năm thành lập Phường Sài Gòn.

Qua quá trình tham gia phục vụ, sinh viên được rèn luyện kỹ năng tổ chức, điều phối công việc, giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống, quản lý thời gian và thích ứng với áp lực thực tế. Quan trong hơn là sinh viên được bồi dưỡng ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

“Phục vụ cộng đồng là một phương thức giáo dục hiệu quả, giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần cống hiến để trưởng thành toàn diện hơn”, ThS Nguyễn Đắc Thịnh nhấn mạnh.

Các tình nguyện viên tham gia Chiến dịch “Xuân Tình nguyện”.

Sinh viên ngành Thể dục Thể thao có nhiều lợi thế khi tham gia các sự kiện quy mô lớn. Không chỉ sở hữu nền tảng thể lực, sức bền và khả năng thích nghi với cường độ làm việc cao, sinh viên còn được đào tạo về kỹ năng tổ chức hoạt động thể thao, điều phối lực lượng, hướng dẫn vận động, bảo đảm an toàn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Chính vì vậy, mỗi hoạt động tình nguyện không chỉ là dịp đóng góp cho cộng đồng mà còn là cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn, hiện thực hóa phương châm “học đi đôi với hành”.

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Để các hoạt động đạt hiệu quả, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên phối hợp cùng phòng Công tác sinh viên - Phục vụ cộng đồng chủ động xây dựng kế hoạch, kết nối với địa phương, tổ chức tập huấn kỹ năng, đồng thời chú trọng giáo dục tác phong, văn hóa ứng xử và ý thức trách nhiệm cho sinh viên trước mỗi chương trình.

Trưởng thành từ những trải nghiệm không có trong sách vở

Đối với Nguyễn Mỹ Nhân (năm thứ ba, trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM), được tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trải nghiệm đặc biệt.

Nguyễn Mỹ Nhân tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện tại trường.

“Dù chỉ đảm nhận một phần công việc, mình ý thức rằng mỗi vị trí đều góp phần tạo nên thành công chung của chương trình. Khi trực tiếp tham gia một sự kiện chính trị có ý nghĩa, mình càng hiểu hơn giá trị của lịch sử và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương, đất nước”, Mỹ Nhân chia sẻ.

Nữ sinh cũng nhớ lại kỷ niệm trong Chiến dịch “Mùa Hè Xanh” tại huyện Ia H'Drai (Kon Tum cũ) năm 2024. Những ngày cùng đồng đội hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, trồng lúa, sinh hoạt và sẻ chia trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn đã giúp cô hiểu rằng giá trị lớn nhất của hoạt động tình nguyện không chỉ nằm ở những phần việc hoàn thành, mà còn ở tình người và sự gắn kết.

“Mỗi chương trình đều giống như một giảng đường thực tiễn, giúp mình rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, tổ chức công việc, khả năng thích nghi và tinh thần trách nhiệm. Đó là hành trang quý giá để mình tiếp tục học tập và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng”, Mỹ Nhân cho biết .

Các “chiến sĩ” “Mùa Hè Xanh” nhiệt huyết tham gia chiến dịch.

Với Nguyễn Thị Hồng Vi (năm thứ nhất, trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM) cho biết, là sinh viên ngành thể chất, nữ sinh phát huy lợi thế về sức khỏe, sự năng động và tinh thần trách nhiệm trong các nhiệm vụ như hướng dẫn đại biểu, điều phối người tham gia, hỗ trợ sắp xếp khu vực hoạt động và xử lý các tình huống phát sinh trong những sự kiện, chương trình. “Mình học được cách làm việc với những người trước đây chưa từng quen biết, biết lắng nghe, phối hợp và hỗ trợ nhau để hoàn thành công việc chung. Quan trọng hơn, mình nhận ra, tuổi trẻ sẽ ý nghĩa hơn khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám trải nghiệm và dám cống hiến”, Hồng Vi bày tỏ.

Nguyễn Thị Hồng Vi (năm thứ nhất, trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP. HCM).

Hành trang của tuổi trẻ

Theo ThS Nguyễn Đắc Thịnh, mỗi thế hệ thanh niên đều có cách riêng để đóng góp cho quê hương, đất nước. Điều quan trọng không phải bắt đầu từ những việc lớn lao mà là tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, hoàn thành tốt từng công việc được giao và luôn ý thức mình đang đại diện cho hình ảnh của tuổi trẻ Việt Nam.

Sinh viên tham gia hỗ trợ Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, những chương trình tình nguyện, hoạt động phục vụ cộng đồng hay các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao tiếp tục trở thành môi trường để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, hun đúc lý tưởng và tích lũy kinh nghiệm.

Khoác lên mình màu áo tình nguyện, mỗi sinh viên không chỉ góp phần vào thành công của các sự kiện lớn mà còn viết nên những dấu ấn đẹp của tuổi trẻ bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Từ những trải nghiệm thực tiễn ấy, sinh viên từng bước trưởng thành, sẵn sàng mang sức trẻ, tri thức và nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Ảnh: NTCC