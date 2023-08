Dispatch tung thêm bằng chứng phủ nhận cáo buộc đạo nhạc liên quan đến 'Seven' của Jungkook (BTS)

SVVN - Dispatch cuối cùng đã nhảy vào cuộc trước những cáo buộc đạo nhạc của “Time of Mask” Fin.K.L đối với “Seven” của Jungkook (BTS).

Trong một báo cáo độc quyền của Dispatch, công ty truyền thông này đã cùng với một chuyên gia bên ngoài xác định rằng, không có căn cứ nào cho cáo buộc đạo nhạc của Time of Mask - tác giả Yang Joon Young đối với Seven của Jungkook (BTS).

Trong cuộc điện thoại với Dispatch vào ngày 22/8, Yang Joon Young đã nói với công ty truyền thông lý do khiến mình tin rằng có vấn đề đạo nhạc: "Giai điệu của các bài hát có thể khác nhau nhưng hệ thống âm trong ô nhịp giữa hai bài hát giống nhau", Yang Joon Young

Dispatch đã thay đổi các nốt của từng âm tiết được so sánh và không thấy điểm tương đồng nào giữa hai bài hát.

Ra Do Re Mi Re Do Do Ra / Do Re Mi Re Do Do / Ra Do Re Mi Re Do Do Sol / Sol Fa Fa Mi Re Re Do … — Time of Mask notes

Mi Sol Ra Si Ra Sol Mi Mi / Mi Sol Ra Si Ra Sol Mi Mi / Mi Sol Ra Si Ra Sol Mi Mi / Re Re Do Do Si Ra Ra … — Seven notes

Dispatch cũng thay đổi tone để giai điệu của hai bài hát khớp với nhau, để Time of Mask ở cung La thứ và đổi Seven thành F trưởng. Sau đó, họ một lần nữa so sánh các ghi chú. Có thể thấy, các nốt đầu của giai điệu giống nhau nhưng vẫn có sự khác biệt giữa các nốt tổng thể của hai bài hát. Tuyên bố của Yang Joon Young cho rằng, hệ thống âm trong ô nhịp của hai bài giống nhau chưa được chứng minh là đúng.

Yang Joon Young cho biết, anh đã gửi yêu cầu làm rõ tới nhà sản xuất “A” tại HYBE nhưng không nhận được phản hồi. Dispatch làm rõ nhà sản xuất “A” mà Yang Joon Young gửi thông báo thực chất là nhà sản xuất bên ngoài chứ không phải nhà sản xuất thuộc HYBE. Tuy nhiên, HYBE đã bình luận ngắn gọn về tình huống này: "Không có thông tin liên quan đến điều này được gửi cho chúng tôi. Các cáo buộc là phiến diện và bài hát không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào được dùng để đánh giá hành vi đạo nhạc".

Dispatch đã xin ý kiến của một nhà soạn nhạc bên ngoài về tình huống này và nhà soạn nhạc cho rằng, việc tranh chấp đạo nhạc là điều vô nghĩa: "Có tổng cộng 12 nốt (bao gồm cả dấu thăng) được chỉ ra là giống nhau. Vì lẽ đó mà có vô số bài hát có những nốt nhạc tương tự. Ít nhất hai yếu tố, chẳng hạn như giai điệu hoặc hợp âm phải phù hợp để đưa ra cuộc thảo luận về đạo nhạc. Tuy nhiên, hai bài hát ở đây hoàn toàn khác nhau. Tranh chấp đạo nhạc là vô nghĩa".