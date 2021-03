Động thái mới nhất của Ngọc Trinh sau khi trình báo bị trộm gần 10 tỷ đồng

SVVN - Khi clip "gây tranh cãi" của Ngọc Trinh cùng hội bạn cách đây 2 ngày chưa lắng xuống thì “Nữ hoàng nội y" lại trình báo mất trộm gần 10 tỷ đồng.

Ngày 30/3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP. HCM cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của Trịnh Ngọc Trinh (hay còn gọi Ngọc Trinh, SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú TP. HCM) về việc bị mất trộm bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu lên gần 10 tỷ đồng.

Do tính chất vụ việc nên Công an TP. Thủ Đức đã chuyển giao hồ sơ cho Phòng PC02, Công an TP. HCM để phối hợp tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó không lâu trên Instagram, Ngọc Trinh có dành thời gian giao lưu với khán giả bằng việc trả lời những câu hỏi do mọi người đặt ra. Tại đây, cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình bạn, tình yêu cũng như hé lộ về cuộc sống của mình. Ngọc Trinh thừa nhận bản thân hội tụ đủ các yếu tố xinh đẹp, giàu có và 'hot' nên việc được chú ý, bị ghen tị là chuyện bình thường. Không những thế, cách đây 2 ngày Ngọc Trinh còn tạo ra các cuộc tranh cãi diện rộng trên mạng xung quanh clip thừa nhận từng làm "tiểu tam", dùng chất kích thích và loạt thông tin "giường chiếu" gây sốc. Rất nhiều người cho rằng Ngọc Trinh không nên nói về chuyện không đáng tung hô, và thậm chí phải lên án như trên với thái độ cười đùa. Chưa kể, việc Ngọc Trinh công khai lượng thông tin nhạy cảm như thế này có thể gây ảnh hưởng đến lượng fan trẻ tuổi của cô.

Nhờ hoạt động nghệ thuật cũng như công việc kinh doanh thuận lợi mà cô nắm giữ trong tay khối tài sản khổng lồ gồm biệt thự, xe hơi tiền tỷ, đồ hiệu chất thành núi. Hiện sau khi trình báo, Ngọc Trinh chưa có động thái gì mới ngoài việc lại tập trung vào công việc kinh doanh của mình.