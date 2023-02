Đúng Valentine, netizen xôn xao tin đồn Song Luân và em gái Trấn Thành ‘phim giả tình thật’

SVVN - Mới đây, Trấn Thành vừa tạo 'địa chấn' khi lập kỳ tích phòng vé Việt với bộ phim 'Nhà bà Nữ'. Với thành tích này, em gái nam danh hài - Huỳnh Uyển Ân cũng trở thành nữ chính có phim trăm tỷ đầu tay.

Với doanh thu 434 tỷ đồng sau 22 ngày công chiếu, Nhà bà Nữ đã chính thức “soán ngôi” tượng đài Bố già để trở thành bộ phim chiếu rạp có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt. Cùng lúc, cặp nam nữ chính của phim là Song Luân và Uyển Ân cũng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tung bộ ảnh tình tứ ngay dịp Valentine.

Không chỉ khuấy đảo phòng vé dịp Tết 2023, Nhà bà Nữ vẫn duy trì được sức hút sau khi kỳ nghỉ lễ dài kết thúc. Trong hai tuần qua, phim của Trấn Thành vẫn được khán giả yêu thích chọn lựa khi ra rạp, doanh thu liên tục tăng trưởng. Với doanh thu kỳ tích như thế, đây là điều chưa từng có tiền lệ với một bộ phim Việt Nam.

Năm 2021, Bố già phải mất 7 tuần để có con số 427 tỷ đồng. Trong khi đó, Nhà bà Nữ chỉ cần 3 tuần để vượt qua thành tích đáng ngưỡng mộ này. Sau một năm 2022 khá chật vật, thành tích doanh thu mà phim đạt được đã trở thành một niềm khích lệ vô cùng to lớn cho các nhà làm phim Việt Nam. Ước mơ “vượt lên chính mình” của Trấn Thành cũng đã trở thành hiện thực.

Chẳng những “làm mưa làm gió” thị trường trong nước, bộ phim còn ghi danh vào bảng xếp hạng doanh thu thế giới. Theo Box office mojo, hiện đang xếp ở vị trí thứ 9 phim có doanh thu cao nhất thế giới trong năm 2023. Mọi sự chú ý của Vnet đều đang đổ dồn về Nhà bà Nữ ở thời điểm này. Câu chuyện về phim, về các diễn viên tham gia phim cũng được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, cặp nam thanh nữ tú Nhà bà Nữ là Song Luân và Uyển Ân còn để lộ những hình ảnh bên nhau hết sức tình tứ. Trong bộ ảnh mới, Song Luân và em gái Trấn Thành gây sốt khi liên tục thể hiện tình cảm lãng mạn. Với “phản ứng hóa học” bùng nổ, cả hai được người hâm mộ ‘đẩy thuyền’ nhiệt liệt, mong họ thành đôi trên phim lẫn ngoài đời. Uyển Ân cùng Song Luân có những cử chỉ vô cùng tình tứ, khi thì ôm từ phía sau, khi thì nhẹ nhàng cầm tay hoặc nựng má nhau như một cặp tình nhân thực thụ.

Để thêm đồng điệu, hai diễn viên còn diện quần áo ton-sur-ton theo phong cách thu đông đầy thanh lịch. Thời gian gần đây, Song Luân được xem như ‘nam thần màn ảnh Việt’ với diện mạo phong độ, thân hình chuẩn chỉnh cùng nụ cười tỏa nắng đốn tim phái nữ. Trong khi đó, Uyển Ân lại đang ở độ rực rỡ nhất của nhan sắc tuổi đôi mươi. Khi đứng chung khung hình, họ vô cùng đẹp đôi, lại bùng nổ “phản ứng hóa học”.

Bộ ảnh mới cũng là món quà mà bộ đôi diễn viên muốn gửi tặng đến khán giả trong dịp Valentine, cũng là để đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai. Nhà bà Nữ là lần đầu tiên kết hợp của Song Luân và Uyển Ân. Vào vai cặp tình nhân trẻ John và Ngọc Nhi, hai diễn viên được khán giả hết sức yêu mến. Vì vậy, cả Song Luân và Uyển Ân đều muốn lưu giữ lại những cảm xúc, ký ức thật đẹp về nhân vật mà họ đã gắn bó.

Uyển Ân chia sẻ cô luôn cảm thấy vui vẻ và an tâm khi diễn cùng Song Luân. Nhờ quay phim này, cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn. “Anh Song Luân luôn ấm áp và vui tính nên việc tương tác, phối hợp, lấy cảm xúc khi quay cùng anh đều khá dễ dàng. Tuy nhiên, trong một vài phân đoạn tình cảm, anh Luân thường bị anh Thành trêu diễn chưa ra do độc thân quá lâu rồi, đã đánh mất sự say mê, hào hứng với tình yêu tuổi trẻ.”, nữ diễn viên gen Z hóm hỉnh cho biết.

Về phía Song Luân, anh đặc biệt quý mến sự tự nhiên và nhiệt huyết của Uyển Ân trong công việc. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất khi lần đầu hợp tác là phải tạo được sự tin tưởng nơi bạn diễn. Mỗi khi có cảnh nào khó, bản thân Luân cũng có những cách riêng để trao đổi với Ân nhằm tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho cả hai. Như vậy thì mới dễ vào tâm lý hơn”.