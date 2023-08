Gần kết thúc nhiệm kỳ, khán giả ‘soi kỹ’ thái độ và nhan sắc của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

SVVN - "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023" đang dần đi đến Chung kết, do đó, V-net 'soi' khá kỹ nhan sắc cũng như thái độ của đương kim Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vì lý do này.

Gần kề Chung kết của Miss Grand Vietnam 2023, trong khi khán giả liên tục đưa ra các dự đoán về cô gái sẽ trở thành tân Hoa hậu thì Đoàn Thiên Ân tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, sau gần một năm đăng quang, không chỉ thăng hạng về nhan sắc mà còn trong ứng xử với công chúng. ‘Nàng Hậu’ liên tục ghi điểm khi tham gia nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa, truyền tải nguồn năng lượng tích cực.

Với cô gái nào đăng quang cuộc thi năm nay, hẳn sẽ có áp lực nhất định bởi sự thành công từ Đoàn Thiên Ân. Trong lần xuất hiện giới thiệu vương miện của Miss Grand Vietnam 2023, ‘mỹ nhân’ này diện bộ thiết kế vàng kim rực rỡ, đậm chất ‘nữ hoàng nhan sắc’.

Cùng với 4 nàng Á hậu: Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Trần Tuyết Như, Trần Nguyên Minh Thư, Ngô Thị Quỳnh Mai, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân mang đến vương miện mang chủ đề “Wing of the Grand - Đôi cánh hoà bình”, do tác giả Nguyễn Hoàng Khang thiết kế. Vương miện năm nay thể hiện sự xinh đẹp, kiên cường mạnh mẽ, nghị lực phi thường, khát vọng hoà bình của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023.

Vương miện Miss Grand Vietnam 2023 được chế tác từ vàng 24K, kết hợp cùng 872 viên đá kim cương zirconia, 380 viên citrine vàng và 255 viên ngọc lục bảo xanh emerald, với nhiều kích cỡ khác nhau, được cắt mài riêng theo tiêu chuẩn đặc biệt. Lồng ghép trong thiết kế là sự mềm mại và tinh tế của chim bồ câu, hoa sen, cây lúa, hình ảnh quen thuộc của người Việt Nam. Điểm tô cho vương miện là sắc xanh lấp lánh của những viên ngọc lục bảo.

Tiara dành cho các Á hậu Miss Grand Vietnam 2023 cũng là những thiết kế vô cùng kỳ công và sang trọng, được chế tác từ vàng 24K và 2.400 viên đá quý nhập khẩu. Ngoài ra, tân Hoa hậu cũng sẽ được trao tặng bó hoa đăng quang, là tác phẩm đặc biệt mang tên “Vườn sắc tinh hoa”. Với ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam từ xa xưa đến nay luôn cần cù, chịu khó, sẵn sàng vượt qua những khó khăn, thử thách bằng ý chí kiên cường để đạt được mục tiêu vươn tầm quốc tế và lan tỏa thương yêu đến với mọi người.

Đội chiếc vương miện dành cho tân Hoa hậu năm nay, Đoàn Thiên Ân khoe trọn nhan sắc ngày càng quyến rũ cùng thần thái uyển chuyển. Trong những lần xuất hiện gần đây, cô luôn biết cách chọn trang phục tôn được vẻ đẹp hình thể cùng chiều cao ấn tượng. Hiện tại, khán giả đang rất mong chờ màn final walk của Đoàn Thiên Ân.