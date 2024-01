Gây 'xôn xao' Knet: 'Bài phát biểu nhận giải thực tế nhất tại KBS Drama Awards 2023'

SVVN - Nam diễn viên 'Chào mừng đến với Samdal-Ri' có bài phát biểu nhận giải thực tế nhất tại 'Giải thưởng phim truyền hình KBS 2023'. Đây là giải thưởng đầu tiên của Lee Jae Won kể từ khi ra mắt.

Nam diễn viên Lee Jae Won, được biết đến nhiều nhất với vai diễn hiện tại trong bộ phim truyền hình Welcome To Samdal-Ri của Netflix, đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim truyền hình chính kịch đặc biệt No Path Back (Không đường lui) tại Lễ trao giải Phim truyền hình KBS 2023. No Path Back là câu chuyện về một nhân viên bán hàng phân phối đồ uống đã đưa ra quyết định sai lầm để cải thiện cuộc sống của mình.

Được vinh danh là người chiến thắng lần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào năm 2008, Lee trông choáng ngợp khi đứng trước khán giả để chia sẻ bài phát biểu nhận giải của mình… mặc dù vậy, nam diễn viên đã sớm bắt đầu trút hết tâm tư của mình trong 5 phút.

Sau khi cảm ơn đội ngũ sản xuất và các bạn diễn của No Path Back, Lee chia sẻ rằng, mặc dù được yêu cầu phải phát biểu ngắn gọn nhưng anh ấy vẫn có rất nhiều người cần cảm ơn trong hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực này. Và hóa ra danh sách đó ngoài bố mẹ anh, vợ con anh còn có mẹ vợ, anh trai và chị dâu của anh, cũng như những đạo diễn mà anh chưa có cơ hội hợp tác.

Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn bố và mẹ tôi. Kể từ khi bắt đầu diễn xuất, tôi biết chắc chắn mình đã khiến họ lo lắng. Nhưng, họ chưa bao giờ nghi ngờ tôi một lần. Họ chẳng cho tôi gì ngoài sự ủng hộ, yêu thương tôi nhiều hơn những gì tôi có thể yêu bản thân mình. Và tôi muốn cảm ơn bố mẹ vợ đã chăm sóc tôi từ khi tôi còn học đại học. Thực ra, nếu không có mẹ chồng tôi đã chăm sóc các con tôi khi tôi đi quay No Path Back thì tôi đã không đến được đây tối nay. Cảm ơn mẹ. Và gửi đến anh trai và chị dâu của tôi, những người luôn ủng hộ tôi… Cảm ơn vì đã cho tôi vay tiền bất cứ khi nào tôi cần… … Gửi tới tất cả các đạo diễn đã từng casting tôi, cũng như tất cả các đạo diễn sẽ casting tôi, xin cảm ơn! — Lee Jae Won

Bài phát biểu nhận giải của Lee Jae Won ngay lập tức nhận được sự thích thú và cười không ngớt của cộng đồng mạng: Anh ấy làm tôi nhớ đến Oh Jung Se rất nhiều. Hai người họ cũng có điểm chung là hài hước; Tôi yêu người đàn ông này. Tôi không hề biết anh ấy đã kết hôn.Chúc mừng!; HAHA. Cứ như thể những người có khuôn mặt này sinh ra đều vui nhộn vậy; Tôi đã bật cười khi xem lễ trao giải, haha; Đó là bài phát biểu nhận giải chi tiết và thực tế nhất mà tôi từng nghe. haha. Chúc mừng!; Tôi thích xem Samdal-Ri vì có Lee Jae Won; Tôi cũng sẽ biết ơn nếu có ai đó trông bọn trẻ và cho tôi vay tiền. HAHA. Điều này thật buồn cười. Tôi hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục thành công!...