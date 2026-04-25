Mang đến những thông điệp chữa lành, Châu Bùi tiếp tục hành trình chạm vào cảm xúc người trẻ bằng âm nhạc

SVO - Châu Bùi đã chính thức phát hành single tiếp theo mang tên 'Chạm sáng' như một lời nhắn gửi đến người trẻ, khi những vết nứt không phải là hư hao, mà là nơi ánh sáng lọt vào.

Sau Big girl don’t you cry, Châu Bùi trở lại với single thứ hai Chạm sáng. Đây cũng là bài hát chủ đề của series Đụng độ. Tinh thần tích cực, chia sẻ những góc nhìn đậm chất chữa lành này cũng xuyên suốt trong series do cô sản xuất và dẫn dắt, nơi những món đồ cũ được sửa lại, mang theo những câu chuyện chưa từng kể phía sau của các khách mời.

Chạm sáng có phần âm nhạc bắt tai mang màu sắc pop rock pha alternative rock, với nhịp trống dồn dập và guitar điện giàu năng lượng. Tổng thể tạo nên một không khí vừa rực rỡ vừa phóng khoáng, đúng tinh thần của một giai đoạn thanh xuân nhiều va chạm nhưng cũng đầy chuyển động.

Đây không chỉ là một ca khúc để nghe, mà còn được kỳ vọng trở thành một soundtrack cảm xúc cho những mùa bế giảng, kỷ yếu hay những khoảnh khắc người trẻ ngoái nhìn lại chính mình. Video performance cùng ban nhạc, đã giúp Châu Bùi thể hiện được chiều sâu cảm xúc, đẩy mạnh sự bùng nổ về năng lượng của bài.

Sản phẩm cũng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Châu Bùi trong vai trò ca sĩ. Không còn là thử nghiệm mang tính tò mò, cô thể hiện sự kiểm soát tốt hơn trong cách hát. Sự chỉn chu này phản ánh một hình ảnh nhất quán khi Châu Bùi không ngại dịch chuyển giữa các vai trò sáng tạo, nhưng luôn rõ ràng trong điều mình muốn truyền tải.

Liên tục theo đuổi những thông điệp tích cực mang tính chữa lành, Châu Bùi cho thấy, cô không xem âm nhạc là một thử nghiệm ngắn hạn, mà là một hành trình dài hơi để kết nối với người trẻ. Đó là nơi mỗi ca khúc mang đến những lát cắt cảm xúc, phản chiếu những điều họ đang trải qua.