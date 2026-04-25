Đi đâu cũng khẳng định 'mãi là người Việt Nam', Trang Pháp rap tiếng Việt trong tiết mục chiến thắng tại 'Đạp gió'

SVO - Ở vòng Công diễn 2 của 'Đạp gió 2026', Trang Pháp thể hiện bản lĩnh không chỉ ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn, mà còn là một đội trưởng dẫn dắt đầy tinh tế. Đội của cô cũng xuất sắc chiến thắng với số điểm cao nhất đêm 1 của Công diễn 2.

Đội hình trong vòng này gồm Trang Pháp, An Kỳ, Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường. Đáng chú ý, Tiêu Tường từng là đối thủ trực tiếp của Trang Pháp Công diễn 1, PK ca khúc Là anh. Thế nhưng khi trở thành đồng đội, "mỹ nhân" Tiểu Lý phi đao lại là cầu nối thân thiết, luôn sát cánh hỗ trợ Trang Pháp giao tiếp, phiên dịch và hòa nhập cùng các thành viên khác.

Nắm quyền lựa chọn đối thủ, Trang Pháp không ngần ngại quyết định đối đầu với đội tỷ tỷ Đạm Đạm, cũng là một đội hình được đánh giá mạnh về performance. Theo Trang Pháp, vì đội của cô cũng là đội performance nên cô muốn chọn đối thủ tương đồng, ngang sức để mang đến khán giả một màn PK ấn tượng.

Trong phần giới thiệu đầu chương trình, các tỷ tỷ sẽ mang lên sân khấu một đặc sản của quê hương. Các chị khác mang đặc sản tỉnh nhà, riêng Trang Pháp mang đặc sản Việt Nam. Nữ ca sĩ chọn mang kẹo lạc lên sân khấu. Cô hào hứng giới thiệu và mời mọi người đến thăm quê hương bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và cả tiếng Trung.

Trong phần trình diễn chính, đội của Trang Pháp biểu diễn Ego holic (bản gốc của Thái Y Lâm), một ca khúc đòi hỏi kỹ năng trình diễn cao. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở x-part do chính Trang Pháp chắp bút. Không chỉ cô, các thành viên khác cũng tự viết rap, tạo nên màu sắc cá nhân rõ nét cho từng người. Đây cũng là tiết mục đầu tiên của Đạp gió 2026 có x-part.

Trang Pháp tiếp tục ghi điểm khi thể hiện khả năng hát tiếng Trung ngày càng tròn trịa, kết hợp cùng phần rap tiếng Việt đầy tự tin. Phong độ của Trang Pháp được nhận xét là ổn định và bùng nổ hơn. Ngay sau khi phát sóng, tiết mục nhanh chóng lọt top 6 hot search bảng tổng và top 7 bảng giải trí trên Weibo.

Riêng Trang Pháp đạt 1 triệu lượt thảo luận trên Weibo. Những từ khóa liên quan Trang Pháp cũng liên tục lọt top trending trên các nền tảng trong nước. Với số điểm 884, đội của cô giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ mạnh. Đây cũng là số điểm cao nhất đêm đầu tiên của Công diễn 2. Đồng đội An Kỳ cũng tiếp tục chiến thắng trong phần PK 1:1 giúp chiến thắng của đội Trang Pháp thêm trọn vẹn.